El único dato negativo que arrojó la goleada de Colón ante Defensores de Belgrano

Colón jugó su mejor partido en el campeonato goleando en condición de visitante por 3-0 a Defensores de Belgrano

El único dato negativo de la goleada de Colón es que Alan Bonansea sumó 11 partidos sin convertir.

Colón lo ganó de principio a fin, demostró contundencia y solidez para imponer condiciones, jugando en líneas generales su mejor partido en la competencia.

El 3-0 ante Defensores de Belgrano generó mucha satisfacción, debido a que el equipo venía de cuatro empates consecutivos y no podía seguir dejando puntos en el camino.

Sin embargo, la goleada sabalera arrojó un único dato negativo y tiene que ver con la racha negativa que viene atravesando el centrodelantero Alan Bonansea.

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Y es que el 9 alcanzó 11 partidos sin convertir. Así las cosas, suma 991' sin convertir y en el último encuentro fue reemplazado a los 32' del complemento.

Su último gol con la camiseta del Sabalero fue en el triunfo 2-0 ante Patronato el 29 de marzo, mientras que los anteriores fueron en la victoria 2-1 con Deportivo Madryn y en la derrota 3-1 con San Telmo.