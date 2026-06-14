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El único dato negativo que arrojó la goleada de Colón ante Defensores de Belgrano

Colón jugó su mejor partido en el campeonato goleando en condición de visitante por 3-0 a Defensores de Belgrano

Ovación

Por Ovación

14 de junio 2026 · 15:51hs
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El único dato negativo de la goleada de Colón es que Alan Bonansea sumó 11 partidos sin convertir.

El único dato negativo de la goleada de Colón es que Alan Bonansea sumó 11 partidos sin convertir.

Colón lo ganó de principio a fin, demostró contundencia y solidez para imponer condiciones, jugando en líneas generales su mejor partido en la competencia.

Bonansea sigue sin marcar

El 3-0 ante Defensores de Belgrano generó mucha satisfacción, debido a que el equipo venía de cuatro empates consecutivos y no podía seguir dejando puntos en el camino.

Sin embargo, la goleada sabalera arrojó un único dato negativo y tiene que ver con la racha negativa que viene atravesando el centrodelantero Alan Bonansea.

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Y es que el 9 alcanzó 11 partidos sin convertir. Así las cosas, suma 991' sin convertir y en el último encuentro fue reemplazado a los 32' del complemento.

Su último gol con la camiseta del Sabalero fue en el triunfo 2-0 ante Patronato el 29 de marzo, mientras que los anteriores fueron en la victoria 2-1 con Deportivo Madryn y en la derrota 3-1 con San Telmo.

Colón Defensores de Belgrano goleada
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