La FIFA presentó las mascotas del Mundial 2026

La FIFA mostró las mascotas del Mundial 2026 que representan a los organizadores: un águila calva para Estados Unidos, un alce para Canadá y un jaguar en México

La FIFA confirmó a las mascotas del Mundial 2026 con tres figuras de los países anfitriones: un águila calva para Estados Unidos, un alce para Canadá y un jaguar para México. Los respectivos animales de cada país fueron bautizados como Clutch (águila), Maple (alce) y Zayu (jaguar) y serán las caras de la campaña global rumbo al torneo.

Cada animal fue elegido por su peso simbólico, ya que Clutch, el águila calva con la camiseta azul alternativa de la selección estadounidense, refuerza la identidad del país y fue ratificada como ave nacional mediante una ley firmada por Joe Biden en 2024.

Canadá estará representado por Maple, un alce con la camiseta roja del seleccionado, con un diseño que remite a la hoja de arce, símbolo central en la bandera canadiense y emblema natural del país.

Embed Permítannos presentarnos de manera oficial. #Somos26 | #CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) September 25, 2025

México tendrá a Zayu, un jaguar con la camiseta verde tradicional, ya que el animal era venerado por civilizaciones prehispánicas como los mayas, simboliza fuerza y valentía y estaba ligado al inframundo en la cosmovisión antigua.

La FIFA no se limitó a la estética: cada mascota tiene un trasfondo propio, una posición en el campo de juego y un relato que las vincula directamente al fútbol.

El objetivo es que funcionen como íconos culturales y deportivos, pensados tanto para atraer al público joven como para reforzar el vínculo con la tradición de cada país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fifaworldcup_es/status/1971247465765670969&partner=&hide_thread=false Un portero, un delantero y un centrocampista ingresan al campo de juego...



¡Conoce a las mascotas de la Copa Mundial de la FIFA 2026! — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) September 25, 2025

La FIFA dio a conocer los horarios en que se jugarán los partidos del Mundial 2026

La FIFA dio a conocer los horarios en los que se jugarán los partidos durante el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, donde la Selección argentina irá en busca de su cuarta estrella.

El primer encuentro de cada día se disputará a las 13, mientras que la actividad continuará con otro a las 16, uno a las 19 y el último a las 22 (hora de Argentina).

Esto marca una gran diferencia con respecto al Mundial de Qatar 2022, en el que los argentinos tenían que levantarse temprano para el primer partido de cada jornada, ya que estaban programados para las 7 de la mañana y los otros eran a las 10, 13 y 16.