Cómo le fue a Colón con Juan Pafundi como árbitro

Juan Pafundi será el encargado de impartir justicia este sábado en el Juan Pasquale. El juez tiene pocos antecedentes con el Sabalero, aunque uno de ellos fue la derrota ante Defensores de Belgrano en el Brigadier López durante la primera rueda.

Colón afrontará este sábado desde las 15.30 un partido de enorme importancia cuando visite a Defensores de Belgrano por la fecha 18 de la Zona A de la Primera Nacional. La AFA confirmó a Juan Pafundi como árbitro principal del encuentro, acompañado por Iván Allende y Diego Romero como asistentes, mientras que Wenceslao Meneses actuará como cuarto árbitro.

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Como suele ocurrir en la antesala de cada compromiso, los antecedentes del juez designado cobran relevancia, sobre todo en un contexto donde el equipo rojinegro necesita volver al triunfo para no perder más terreno en la lucha por los primeros puestos.

Un historial que no favorece a Colón

Si bien Juan Pafundi no acumula demasiados partidos dirigiendo al Sabalero, los números no terminan siendo alentadores para el conjunto santafesino.

Hasta aquí, el árbitro estuvo presente en seis encuentros de Colón, con un saldo de apenas una victoria, dos empates y tres derrotas. El primer antecedente se registró el 14 de abril de 2024, cuando el equipo rojinegro se impuso por 2-0 ante Deportivo Morón como visitante.

Sin embargo, los resultados posteriores no fueron los mejores. Entre ellos aparece un partido con especial significado para el compromiso de este sábado: la derrota por 1-0 ante Defensores de Belgrano en el Brigadier López, durante la primera rueda del campeonato.

La última vez que Pafundi dirigió a Colón también dejó un sabor amargo. Fue en la caída por 2-1 frente a Temperley, un resultado que profundizó las dudas futbolísticas que todavía acompañan al equipo de Ezequiel Medrán.

Los partidos de Colón con Juan Pafundi

Deportivo Morón 0-2 Colón (2024)

Defensores Unidos 2-1 Colón (2024)

All Boys 1-1 Colón (Reducido 2024)

Gimnasia de Mendoza 1-1 Colón (2025)

Colón 0-1 Defensores de Belgrano (2025)

Temperley 2-1 Colón (2025)

El Dragón también tiene números positivos

Del otro lado, Defensores de Belgrano registra un historial favorable cada vez que fue arbitrado por Pafundi.

El Dragón disputó ocho encuentros bajo su conducción, con tres triunfos, cuatro empates y apenas una derrota. El dato más llamativo es que logró mantener una importante regularidad, sumando puntos en siete de esas ocho presentaciones.

Además, entre esos antecedentes figura el triunfo conseguido en Santa Fe ante Colón por 1-0, resultado que buscará repetir este sábado en el estadio Juan Pasquale.

Los antecedentes de Defensores con Pafundi

Almirante Brown 0-0 Defensores (2023)

Defensores 1-0 Agropecuario (2023)

Atlético de Rafaela 1-0 Defensores (Reducido 2023)

Defensores 1-0 Nueva Chicago (2024)

Defensores 0-0 Almagro (2024)

Colón 0-1 Defensores (2025)

Defensores 0-0 Deportivo Morón (2025)

Defensores 2-0 Central Norte (2025)

Una prueba clave para Colón

Más allá de las estadísticas arbitrales, Colón sabe que la responsabilidad estará puesta en su rendimiento. El equipo santafesino llega quinto en la Zona A, acumula cuatro empates consecutivos y necesita volver a sumar de a tres para acercarse nuevamente a Deportivo Morón.

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Enfrente tendrá a un Defensores de Belgrano que ocupa el último puesto de Reducido y que intentará aprovechar la localía para consolidarse entre los equipos que pelean por el ascenso.

Con Juan Pafundi como juez y antecedentes recientes que involucran a ambos clubes, el duelo en el Bajo Núñez asoma como una cita de alto voltaje para dos equipos que necesitan seguir sumando en un tramo decisivo del campeonato.