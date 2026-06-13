Colón, ante una visita de riesgo a Defensores de Belgrano para cortar la sequía y recuperar terreno

Colón afrontará este sábado una prueba exigente cuando visite a Defensores de Belgrano en el estadio Juan Pasquale, por la fecha 18 de la Zona A de la Primera Nacional. El encuentro será arbitrado por Juan Pafundi y aparece como una oportunidad clave para que el equipo de Ezequiel Medrán vuelva a la victoria después de cuatro empates consecutivos.

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La serie de igualdades le hizo perder terreno al Sabalero en la pelea por la punta. De estar prendido en lo más alto, pasó a ocupar la quinta posición, quedando a cinco unidades del líder Deportivo Morón. Por eso, la necesidad de sumar de a tres empieza a transformarse en una obligación para no seguir cediendo terreno en un campeonato cada vez más parejo.

Del otro lado estará un Defensores de Belgrano que llega con 20 puntos, a 11 de la cima, pero ocupando el último lugar de clasificación al Reducido. El Dragón intentará hacerse fuerte en casa para consolidarse dentro de los puestos de privilegio y continuar alimentando su ilusión de pelear por el segundo ascenso.

Medrán, bajo la lupa en Colón

El encuentro también tendrá una carga especial para Ezequiel Medrán. El entrenador quedó en el centro de las críticas por el bajón futbolístico que experimentó el equipo en las últimas fechas, donde Colón perdió contundencia ofensiva y dejó escapar varios puntos importantes.

Medrán Lértora.jpg Prensa Colón

Además, el Sabalero iniciará una exigente seguidilla de tres partidos consecutivos como visitante, una condición que se convirtió en un problema durante la temporada. Los números lejos del Brigadier López no acompañan y existe un dato que preocupa: hace más de un año que Colón no consigue una victoria en territorio bonaerense.

En ese contexto, el duelo en el Bajo Núñez aparece como una medida importante para evaluar la reacción de un equipo que necesita recuperar confianza y resultados.

Sin cambios en Colón

Más allá de que durante la semana probó variantes, incluyendo el ingreso de Matías Muñoz por Darío Sarmiento, Medrán finalmente se inclinaría por sostener la misma formación que viene de empatar ante Ciudad Bolívar.

La decisión apunta a darle continuidad a un equipo que mostró algunos aspectos positivos en su última presentación, aunque sigue en deuda en materia de eficacia para transformar el dominio en victorias.

Defensores, con una baja sensible

En el conjunto dirigido por César Eduardo Vigevani habrá una modificación obligada. Juan De Tomasso fue expulsado en el encuentro frente a San Miguel y no podrá estar ante el Sabalero.

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Por ese motivo, Alan Pérez dejará el lateral para ubicarse como primer marcador central, mientras que Diego Magallanes aparece con chances concretas de ingresar a la formación titular.

Con necesidades diferentes pero objetivos importantes en juego, Defensores y Colón protagonizarán un duelo que puede marcar tendencias en la lucha por los puestos de arriba. Para el Sabalero, además de los tres puntos, estará en juego la posibilidad de despejar dudas y recuperar el protagonismo perdido en las últimas jornadas.

Formaciones de Defensores de Belgrano y Colón

Defensores de Belgrano: Alejandro Medina; Diego Magallanes, Alan Pérez, Nicolás Vaquer e Ian Pérez; Brian Gómez, Luis Jerez Silva, Ignacio Gutiérrez y Leandro Ciccolini; Ezequiel Aguirre y Enzo González. DT: César Eduardo Vigevani.

Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Leandro Allende; Julián Marcioni, Federico Lértora, Ignacio Antonio e Ignacio Lago; Darío Sarmiento y Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.

Estadio: Juan Pasquale.

Árbitro: Juan Pafundi.

Hora de inicio: 15.30.

Televisa: LPF Play.