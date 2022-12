La foto de Messi levantando la Copa del Mundo ya es la más "likeada" de la historia de Instagram

La foto de Lionel Messi levantando la Copa del Mundo que publicó en Instagram, alcanzó los 58 millones de like y batió un récord en esa red social.

Con más de 58 millones de "likes", la foto de Lionel Messi levantando la Copa del Mundo en el estadio Lusail de Doha se convirtió hoy en la más "likeada" de la historia en la plataforma Instagram, al superar la del "huevo" que cosecha 56.252.978 me gusta en 2019, luego del triunfo de la Selección en el Mundial de Fútbol masculino en Qatar.

"Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer...", comienza la publicación del capitán de la Selección en la que levanta la Copa en el estadio y que ya superó los 58 millones de "likes".