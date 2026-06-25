¿Cuánto dinero recibirá Unión en lo inmediato por la venta de Rafael Profini?

Rafael Profini es refuerzo de FC Kharkiv de Ucrania y una vez que firme el contrato con su nuevo club, Unión recibirá un dinero importante para levantar la inhibición

La transferencia de Rafael Profini al fútbol de Ucrania resultó ser la mejor noticia que tuvo Unión en medio del impacto generado por una nueva inhibición que recibió el club.

Y es que en las últimas horas se conoció que Juventud Las Piedras fue a FIFA por la deuda que el Tate mantiene con el club uruguayo por la compra del 50% de la ficha de Maizon Rodríguez.

En consecuencia, el dinero que recibirá Unión por la venta de Profini le permitirá solucionar este problema. De manera extraoficial se menciona que el Rojiblanco percibirá alrededor de 2.500.000 dólares limpios.

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Sin embargo, ese monto no se cobrará en un solo pago, dado que el dinero que Unión recibirá al momento de la firma oscilaría entre los 700.000 y los 800.000 dólares.

Ese monto vendría a solucionar el tema de la inhibición pero no le permitirá salir al mercado de pases, dado que todavía tiene mucho dinero por cobrar, pero sin certeza alguna.