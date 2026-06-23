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Belgrano no hará uso de la opción por Cardozo, pero Unión mantiene firme su postura

El 30 de junio vence el plazo para que Belgrano ejecute la opción de compra por Thiago Cardozo. El Pirata no lo hará, pero Unión mantiene la calma

23 de junio 2026 · 12:44hs
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Belgrano no hará uso de la opción por Thiago Cardozo

Belgrano no hará uso de la opción por Thiago Cardozo, pero Unión no negocia por fuera de la opción fijada.

Lo que parecía algo inminente, no lo fue. Y es que luego de que Belgrano se consagre campeón, todos hablaban de que el Pirata haría uso de la opción para adquirir el pase de Thiago Cardozo, recordando que Unión tiene el 65%.

Por ello, la dirigencia rojiblanca se mantenía expectante en relación a este tema, ya que el 30 de junio vencía el plazo para que Belgrano ejecutara la opción de compra.

Belgrano no hará uso de la opción por Cardozo

Finalmente, eso no sucedió, ni sucederá, ya que si bien falta una semana para que venza el plazo, se sabe que Belgrano no pagará 1.200.000 dólares para quedarse con el arquero uruguayo.

La única oferta que acercó el presidente del Pirata Luis Artime fueron 300.000 dólares, más la condonación de una deuda de 200.000 dólares que Unión mantiene por el pase de Agustín Colazo.

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Por lo cual, las diferencias son grandes y además el Tate luego de transferir a Rafael Profini, no tiene la misma urgencia económica que hace semanas atrás y por mantiene la calma.

En consecuencia, Unión no se mueve de la opción fijada y pretende que Belgrano abone 1.200.000 dólares por la ficha del arquero, que de todas maneras seguirá en el Pirata hasta diciembre cuando finaliza el préstamo.

Unión Belgrano Thiago Cardozo
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