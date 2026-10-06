La Liga Santafesina pone en marcha la octava fecha del Clausura Lautaro Fagioli

La octava jornada de la Primera División de la Liga Santafesina comenzará este miércoles. Guadalupe-Colón (SJ), el destacado.

El Torneo Clausura Lautaro Fagioli de la Primera División de la Liga Santafesina tendrá esta semana el comienzo de una nueva jornada. La octava fecha se pondrá en marcha este miércoles con tres encuentros y se completará el jueves con el partido que protagonizarán Unión y Academia AC.

La programación contempla actividad tanto para Primera como para Reserva , con distintos escenarios definidos para los compromisos de una fecha que comienza a entrar en una etapa importante del campeonato.

Tres partidos abren la fecha este miércoles en la Liga Santafesina

La jornada del miércoles 7 de octubre tendrá dos horarios diferentes. A las 19 se jugarán los partidos de Reserva, mientras que los encuentros de Primera comenzarán a las 21.

En ese horario, Ciclón Racing recibirá a Sanjustino, mientras que Sportivo Guadalupe se medirá con Colón de San Justo en el predio Nery Pumpido.

La tercera propuesta de la jornada tendrá como protagonistas a Cosmos y Universidad, también en el predio Nery Pumpido. En este caso, la Reserva comenzará a las 19.30 y la Primera División a las 21.30.

Unión cierra la programación el jueves

La fecha continuará el jueves 8 de octubre con el encuentro entre Unión y Academia AC, que se disputará en Santo Tomé, en la cancha de Independiente.

El duelo tendrá su capítulo de Reserva desde las 18.30, mientras que el encuentro correspondiente a Primera está previsto para las 20.30.

De esta manera, la Liga Santafesina vuelve a poner en marcha su torneo Clausura con una agenda concentrada en dos días, mientras los equipos buscan seguir sumando en una competencia que ya transita su octava fecha.

Programación de la fecha 8 del Clausura de la Liga Santafesina

Miércoles 7 de octubre

19.00 Reserva / 21.00 Primera: Ciclón Racing – Sanjustino.

19.00 Reserva / 21.00 Primera: Sportivo Guadalupe – Colón de San Justo, en el predio Nery Pumpido.

19.30 Reserva / 21.30 Primera: Cosmos – Universidad, en el predio Nery Pumpido.

Jueves 8 de octubre

18.30 Reserva / 20.30 Primera: Unión – Academia AC, en cancha de Independiente de Santo Tomé.