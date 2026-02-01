La Liga suma capítulos: necesidades urgentes y sueños de cima

Argentino quiere reaccionar en Junín frente a Olímpico, mientras Platense recibe a Obras con la ilusión de volver al triunfo ante uno de los escoltas del torneo.

La jornada de Liga Nacional ofrece este domingo dos encuentros atravesados por realidades distintas, pero con la misma exigencia competitiva. En Junín, Argentino afronta un partido vital para salir del fondo. Más tarde, en Vicente López, Platense buscará hacerse fuerte ante un Obras que no afloja en la pelea grande.

Desde las 20.30 (por Basquet Pass ), Argentino será local en el Fortín de las Morochas frente a Olímpico, en un cruce que puede marcar un punto de inflexión para el Turco. El conjunto juninense atraviesa un momento complejo: suma apenas tres victorias en 21 partidos y necesita empezar a descontar terreno si quiere escaparle al último puesto.

Con esa urgencia como telón de fondo, la dirigencia sumó al extranjero Lathaniel Bastian, buscando mayor potencia ofensiva y una rotación más competitiva. En su última presentación, Argentino cayó con claridad ante Instituto (91-56), en una noche donde David Shriver, con 14 puntos, fue de lo más rescatable.

Del otro lado estará Olímpico, que ocupa el 14° lugar con récord de 9-13. El equipo bandeño viene de perder en Chivilcoy por 82-73, tras un juego que supo controlar pero que se le desmoronó en el tramo final. Su fortaleza aparece en el goleo repartido: McKinney (13), Montero (12), Ascanio (11), Vieta (10) y Facello (10) muestran un plantel con variantes para lastimar.

Jueces: Oscar Britez, Alberto Ponzo y Sebastián Vasallo.

Platense quiere revancha ante un Obras encendido

A las 21.05 (transmite DSports), Platense recibirá a Obras en el Microestadio de Vicente López. El Calamar viene de sufrir una derrota muy ajustada frente a Quimsa (86-85), en un partido que tuvo bajo control durante largos pasajes, pero que se le escapó por detalles en el cierre.

Más allá del resultado, el equipo mostró argumentos ofensivos interesantes, con Julián Morales (17 puntos), Derrick Woods (16), Juan Martí Guerrero (13) y Agustín Jara (12) como principales vías de gol. El desafío ahora será sostener ese rendimiento y cerrar mejor los juegos.

Enfrente estará un Obras que atraviesa un presente sólido. Comparte el segundo puesto con Independiente de Oliva, ambos con marca de 14 victorias y 7 derrotas. Además, llega entonado tras vencer a La Unión por 85-76 en un partido especial: significó su triunfo número 700 en la historia de la Liga. En ataque, los referentes siguen marcando el rumbo: Tyler Sabin (20 puntos) y Pedro Barral (15).

Árbitros: Alejandro Chiti, Raúl Lorenzo y Enrique Cácerez.