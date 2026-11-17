La organización anunció la postergación de la segunda edición de la competencia para febrero de 2027 tras evaluar las condiciones del río Paraná.

La organización de la Santa Fe-Coronda para aficionados confirmó que se posterga para el 2027.

En una medida que a todas luces asoma como acertada y enmarcada en el sentido común, la organización de la Maratón Santa Fe-Coronda de aficionados prevista originalmente para el 28 de noviembre fue postergada. Los responsables de la prueba que une la capital provincial con la ciudad cabecera del departamento San Jerónimo se realizará en febrero de 2027, luego de haber evaluado las condiciones del río Paraná. También se destacó que fue pospuesto el denominado desafío 2k y 5k.

La organización de la Maratón Santa Fe–Coronda Aficionados ha resuelto postergar la segunda edición de la prueba, prevista para el próximo 28 de noviembre, tras evaluar las condiciones del río y realizar una recorrida por los 48 kilómetros del circuito.

Desde la confirmación de la maratón, el pasado 8 de noviembre, el río experimentó una crecida de más de 90 centímetros, superando el nivel de evacuación. A ello se suma la masiva presencia de camalotes, las dificultades operativas en los sectores de largada y llegada y la inutilización de varios puntos de rescate y evacuación de nadadores.

Desde la organización expresaron en un comunicado que "Asimismo, no podemos permanecer ajenos a la situación de emergencia que atraviesan distintas familias, que demandan la atención de los organismos y servicios públicos que forman parte de nuestro operativo de seguridad".

"Somos plenamente conscientes del esfuerzo, la preparación y la ilusión de cada nadador, así como de los inconvenientes que esta decisión puede ocasionarles. Agradecemos su comprensión y el permanente acompañamiento de los organismos públicos, las empresas y nuestros colaboradores" subrayan en la gacetilla enviada a los medios de prensa de toda la región.

Destacaron que "queremos que nuestros nadadores disfruten de esta experiencia, que estén seguros y, fundamentalmente, que se sientan seguros. Cuidar a los nadadores es nuestra mayor responsabilidad". Asimismo, expresaron que "La nueva fecha será confirmada en los próximos días".

De esta manera habrá que esperar hasta el año próximo, aunque Santa Fe y Coronda volverán a ser escenario de una jornada que se espera reúna a unos 400 nadadores en una de las tradiciones deportivas más emblemáticas de la región. Por el momento, la cuestión hidrológica hace que el foco de la organización esté puesta en febrero próximo, siempre y cuando la situación lo permita.