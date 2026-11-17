El delantero de la Selección argentina, Lautaro Martínez, había sufrido una distensión muscular en los flexores del muslo izquierdo. Volvió a entrenarse en Inter.

El delantero de la Selección argentina y capitán del Inter de Milán, Lautaro Martínez, volvió a los entrenamientos con su equipo tras superar una lesión muscular que lo marginó de varios partidos de la Serie A, la Champions League y la fecha FIFA con el combinado "Albiceleste", que jugará hoy su último encuentro del año ante Costa Rica.

Martínez había sufrido una distensión muscular en los flexores del muslo izquierdo, según los estudios realizados tras el encuentro contra el Club Brujas, el 13 de octubre, por la segunda fecha de la Champions League. El delantero "Nerazzurro" se perdió siete partidos , incluida la derrota en el derbi contra el AC Milan.

Por su parte, el delantero lo confirmó en sus redes sociales con varios posteos en los que mostró su vuelta a los entrenamientos, junto con un mensaje: "Contento de estar de vuelta entrenando con mis compañeros de equipo".

El regreso del Toro Martínez a las canchas en Inter

Según medios europeos, el "Toro" realizará preparativos cuidadosos para que recupere su plena forma física, pero está cada vez más cerca de ser incluido en la convocatoria para el partido de visitante contra el Atalanta, programado para el domingo 22 de noviembre.

Martínez tuvo una molestia muscular que lo marginó durante varias semanas de las canchas, dejándolo sin rodaje en parte de la recta final de este 2026 y sin ser convocado a la Selección argentina, a la que no volverá hasta la próxima fecha FIFA, programada para marzo del año entrante.

A pesar de no tener a su capitán, delantero y goleador, el Inter de Milán supo suplirlo bien, sin sobresaltos ni sufrimientos, ya que en los 7 encuentros que disputó en la Serie A y la UEFA Champions League, ganó 6 y perdió tan solo uno, ante el A. C. Milan por 3-1; además, quedó segundo, con 28 puntos en la liga principal, por debajo de la Lazio, primera con 29.