Fabrizio Llobet fue designado para el partido del sábado a las 17.30 en el Brigadier López, por la ida de los cuartos de final del Reducido. Colón nunca perdió.

Colón ya conoce quién será el encargado de impartir justicia en el primer cruce ante Deportivo Morón, por los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional. Fabrizio Llobet fue designado como árbitro principal para el encuentro que se disputará este sábado, desde las 17.30, en el estadio Brigadier López.

El juez estará acompañado por Damián Espinoza y Lucas Ripoli como asistentes, mientras que Mariano Negrete se desempeñará como cuarto árbitro. La designación se conoció dentro de la nómina de autoridades arbitrales para los partidos de ida de esta instancia decisiva del campeonato.

En cuanto a los antecedentes, Llobet presenta un registro favorable con los dos equipos, aunque particularmente positivo para el conjunto santafesino: Colón nunca perdió en los partidos que disputó bajo su conducción.

El historial de Llobet con Colón

El primer antecedente del árbitro dirigiendo al Sabalero se remonta al 2 de septiembre de 2024, cuando Colón derrotó 1-0 a Deportivo Morón en el Brigadier López, con gol de Nicolás Talpone, por la fecha 30 de la Primera Nacional. Aquel encuentro fue, precisamente, ante el rival que volverá a tener enfrente este sábado.

Posteriormente, volvió a impartir justicia en tres compromisos del conjunto rojinegro. El 16 de marzo de 2025, Colón superó 2-0 a Central Norte; el 7 de junio de 2026 empató sin goles ante Ciudad de Bolívar y, más recientemente, el 15 de agosto de este año, goleó 3-0 a Patronato.

De esta manera, el historial del Sabalero con Llobet contempla cuatro partidos, tres victorias y un empate, sin derrotas. Un registro que, al menos desde los números, resulta alentador para el equipo de Iván Delfino.

Cómo le fue a Deportivo Morón

El panorama del Gallito también presenta antecedentes mayormente positivos con el árbitro. Su primera vez dirigiéndolo fue el 19 de agosto de 2019, en un empate 0-0 frente a Nueva Chicago, como visitante, por la primera fecha de aquella temporada de la Primera Nacional.

En los registros posteriores aparecen otros encuentros ante Estudiantes, Ferro, Chaco For Ever, Chacarita, Mitre y Atlanta. Uno de los antecedentes más recientes corresponde al 19 de octubre de 2025, cuando Morón venció 1-0 a Atlanta, en el partido de ida de los cuartos de final del Reducido de aquella temporada.

La última vez que Llobet dirigió al conjunto del oeste bonaerense fue el 21 de febrero de 2026, en el empate 1-1 frente a Deportivo Madryn, como visitante, por la segunda fecha de la Primera Nacional.

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También figura el compromiso por Copa Argentina del 23 de abril de 2026, cuando Morón perdió 2-1 ante Midland. De acuerdo con los antecedentes aportados, el historial del árbitro con el Gallito es de nueve encuentros, con tres triunfos, cuatro empates y dos derrotas.

Así, Llobet llegará al Brigadier López con antecedentes favorables para ambos protagonistas, aunque Colón tendrá un dato particular para respaldarse: todavía no conoce la derrota con este árbitro. El sábado tendrá una nueva oportunidad de sostener esa estadística, en un partido determinante para comenzar a construir su camino hacia las semifinales del Reducido.