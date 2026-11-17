El presidente del máximo tribunal santafesino hizo un balance de sus 26 años en el Poder Judicial y evitó confirmar si asumirá un nuevo cargo o tendrá participación política.

Rafael Gutiérrez. El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe dejará su cargo el 30 de noviembre.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez , transita sus últimos días al frente del máximo tribunal provincial. Este martes participó de la inauguración del nuevo edificio judicial en la ciudad de Santa Fe, una de sus últimas actividades institucionales antes de concretar su salida, prevista para el próximo 30 de noviembre.

Ante la prensa, el magistrado se refirió a su partida, hizo un balance de su extensa trayectoria en la Justicia santafesina y dejó abierta la incógnita sobre sus próximos pasos. Por el momento, evitó anticipar si asumirá alguna función o tendrá participación en la política.

“Me estoy yendo el 30 de noviembre, como ya anuncié, que ya me aceptaron la renuncia. Estaría hasta el 30 de noviembre presidiendo la Corte y después seré un ciudadano más”, expresó Gutiérrez.

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Al repasar su recorrido, destacó el acompañamiento que recibió durante sus años en el Poder Judicial y aseguró que se retira con el reconocimiento de distintos sectores de la provincia. “No me voy contento, porque además camino todos los tribunales en la provincia y me piden que no me vaya. Eso es lo importante, no es Gutiérrez, sino el apoyo que he recibido de la gente”, sostuvo.

Rafael Gutiérrez, presidente de la Corte Suprema de Santa Fe. Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

También remarcó la importancia que tuvo la función judicial en su vida. “Lo único que pretendo es tomarme del Poder Judicial, haber dedicado 26 años de mi vida en este Poder Judicial, haber tenido la suerte de haber integrado los cargos más altos, tanto a nivel provincial como nacional”, señaló.

Gutiérrez y las versiones sobre su futuro político

Consultado sobre la posibilidad de asumir un nuevo cargo una vez que deje la Corte, el presidente del tribunal prefirió no dar precisiones y postergó cualquier definición. “No sé, eso lo dirá el futuro”, respondió.

En esa línea, ante las preguntas sobre una eventual candidatura o participación política, insistió en que su prioridad inmediata es completar su mandato. “Hasta el 30 de noviembre soy presidente de la Corte. Después de que deje de ser miembro de la Corte, hablaremos de otra cosa”, afirmó.

Gutiérrez también fue consultado por una reunión con Sergio Massa y por el vínculo que mantiene con el dirigente. “No sé, pregúntele a él qué puso eso”, contestó, aunque reconoció que conoce al exministro de Economía desde hace años y que mantuvo contacto telefónico con él. “Durante toda mi vida he mantenido sobre todo conexión telefónica, pero a título personal”, aclaró.

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Su pertenencia al justicialismo y el vínculo con el Gobierno

Durante el intercambio con los periodistas, el magistrado también fue consultado por su pertenencia política. En ese sentido, reconoció su identificación con el justicialismo y recordó la trayectoria de su padre, quien ocupó distintos cargos vinculados a la educación y la Universidad.

“Yo sí [tengo pertenencia justicialista], mi padre era justicialista. Yo entré a los 25 años al Poder Judicial, pero mi padre fue ministro de Educación, secretario general de la universidad. Ocupó cargo hasta que vino el golpe del 55 y lo mandaron a mi casa”, relató.

Por otra parte, al ser consultado sobre cómo concluye su relación con el Poder Ejecutivo provincial, respondió que se mantiene dentro de los términos institucionales: “La relación que corresponde institucionalmente”.

Finalmente, ante la posibilidad de aceptar una eventual propuesta para ocupar otro cargo, Gutiérrez planteó que no solo deberá evaluar la función, sino también las condiciones en las que se desempeñaría. “Eso lo veremos, porque no solo el hecho de decir que sí al cargo, sino en qué condiciones”, expresó.

Y concluyó con una definición sobre los principios que, según dijo, guiarán cualquier decisión futura: “Yo a todo el mundo le digo lo mismo: mi única dependencia es en la ley y con la Constitución, y en defensa de los trabajadores que le vienen vulnerando muchos derechos”.