La Liga Profesional confirmó las autoridades para el inicio de los playoffs. Pablo Dóvalo dirigirá River-Lanús, mientras que Luis Lobo Medina estará a cargo del encuentro entre Boca e Independiente Rivadavia.

La cuenta regresiva para el comienzo de los playoffs del Torneo Clausura ya está en marcha y la Liga Profesional dio a conocer las designaciones arbitrales para los octavos de final. Con los cruces definidos, también quedaron confirmados los jueces que tendrán la responsabilidad de impartir justicia en una instancia donde no habrá margen de error.

Uno de los encuentros que concentrará mayor atención será el de River frente a Lanús , que se disputará el domingo 22 de noviembre en el estadio Monumental. Para ese compromiso fue designado Pablo Dóvalo como árbitro principal, acompañado por Pablo Gualtieri y Eric Grunmann como asistentes. Gastón Monsón Brizuela estará a cargo del VAR e Iván Núñez será el AVAR.

Por su parte, Luis Lobo Medina fue elegido para dirigir Boca ante Independiente Rivadavia, otro de los cruces destacados de esta instancia. Juan Pablo Belatti y Maximiliano Castelli serán los jueces de línea, mientras que José Carreras estará en el VAR y Wenceslao Meneses cumplirá funciones como AVAR.

El partido del Xeneize tendrá una programación particular, ya que se jugará el miércoles 25 de noviembre en La Bombonera. La modificación responde a que Boca afrontará previamente la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, prevista para este sábado 21 en Barranquilla, Colombia.

El calendario de los playoffs del Clausura con los árbitros

La actividad de la Liga Profesional se retomará después del receso por la fecha FIFA. El primer encuentro de los octavos de final será el viernes por la noche, cuando Vélez reciba a Belgrano en Liniers.

A partir de allí se desarrollará el resto de los cruces, con un calendario que tendrá continuidad durante los próximos fines de semana y que irá definiendo a los candidatos al título.

La organización ya tiene establecida la fecha para el último capítulo del campeonato: la final del Torneo Clausura se disputará el sábado 12 de diciembre en el estadio Único de La Plata.

De esta manera, comienza la etapa decisiva del certamen, con 16 equipos en carrera y el objetivo de alcanzar la definición del campeonato.

Los árbitros para los octavos de final del Clausura

Viernes 20 de noviembre

20.00 Vélez (3A) – Belgrano (6B)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Lucio Méndez

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Felipe Viola

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Diego Verlotta

Sábado 21 de noviembre

15.00 Defensa y Justicia (4A) – Barracas Central (5B)

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Ezequiel Billone

VAR: Bryan Ferreyra

AVAR: Gastón Suárez

17.00 Argentinos (2B) – Independiente (7A)

Árbitro: Jorge Baliño

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Mauro Ramos Errasti

Domingo 22 de noviembre

16.00 Rosario Central (1B) – Gimnasia (Mza.) (8A)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti

Cuarto árbitro: Leonardo Billanueva

VAR: Germán Delfino

AVAR: Javier Uziga

19.00 River (4A) – Lanús (5B)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Eric Grunmann

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Iván Núñez

22.00 Instituto (1A) – Huracán (8B), en el Estadio Mario Alberto Kempes

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Diego Martin

Cuarto árbitro: Lucas Cavallero

VAR: Yamil Possi

AVAR: Walter Ferreyra

Lunes 23 de noviembre

17.00 Gimnasia (3B) – Newell’s (6A)

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Hugo Páez

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Laura Fortunato

Miércoles 25 de noviembre

21.00 Boca (2A) – Ind. Rivadavia Mza. (7B)