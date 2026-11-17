La cuenta regresiva para el comienzo de los playoffs del Torneo Clausura ya está en marcha y la Liga Profesional dio a conocer las designaciones arbitrales para los octavos de final. Con los cruces definidos, también quedaron confirmados los jueces que tendrán la responsabilidad de impartir justicia en una instancia donde no habrá margen de error.
Quedaron definidos los árbitros para los octavos de final del Torneo Clausura
La Liga Profesional confirmó las autoridades para el inicio de los playoffs. Pablo Dóvalo dirigirá River-Lanús, mientras que Luis Lobo Medina estará a cargo del encuentro entre Boca e Independiente Rivadavia.
Por Ovación
Uno de los encuentros que concentrará mayor atención será el de River frente a Lanús, que se disputará el domingo 22 de noviembre en el estadio Monumental. Para ese compromiso fue designado Pablo Dóvalo como árbitro principal, acompañado por Pablo Gualtieri y Eric Grunmann como asistentes. Gastón Monsón Brizuela estará a cargo del VAR e Iván Núñez será el AVAR.
Por su parte, Luis Lobo Medina fue elegido para dirigir Boca ante Independiente Rivadavia, otro de los cruces destacados de esta instancia. Juan Pablo Belatti y Maximiliano Castelli serán los jueces de línea, mientras que José Carreras estará en el VAR y Wenceslao Meneses cumplirá funciones como AVAR.
El partido del Xeneize tendrá una programación particular, ya que se jugará el miércoles 25 de noviembre en La Bombonera. La modificación responde a que Boca afrontará previamente la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, prevista para este sábado 21 en Barranquilla, Colombia.
El calendario de los playoffs del Clausura con los árbitros
La actividad de la Liga Profesional se retomará después del receso por la fecha FIFA. El primer encuentro de los octavos de final será el viernes por la noche, cuando Vélez reciba a Belgrano en Liniers.
A partir de allí se desarrollará el resto de los cruces, con un calendario que tendrá continuidad durante los próximos fines de semana y que irá definiendo a los candidatos al título.
La organización ya tiene establecida la fecha para el último capítulo del campeonato: la final del Torneo Clausura se disputará el sábado 12 de diciembre en el estadio Único de La Plata.
De esta manera, comienza la etapa decisiva del certamen, con 16 equipos en carrera y el objetivo de alcanzar la definición del campeonato.
Los árbitros para los octavos de final del Clausura
Viernes 20 de noviembre
20.00 Vélez (3A) – Belgrano (6B)
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Árbitro asistente 1: Lucio Méndez
- Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
- Cuarto árbitro: Felipe Viola
- VAR: Héctor Paletta
- AVAR: Diego Verlotta
Sábado 21 de noviembre
15.00 Defensa y Justicia (4A) – Barracas Central (5B)
- Árbitro: Pablo Echavarría
- Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
- Árbitro asistente 2: José Castelli
- Cuarto árbitro: Ezequiel Billone
- VAR: Bryan Ferreyra
- AVAR: Gastón Suárez
17.00 Argentinos (2B) – Independiente (7A)
- Árbitro: Jorge Baliño
- Árbitro asistente 1: Pablo González
- Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
- Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
- VAR: Fernando Echenique
- AVAR: Mauro Ramos Errasti
Domingo 22 de noviembre
16.00 Rosario Central (1B) – Gimnasia (Mza.) (8A)
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
- Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
- Cuarto árbitro: Leonardo Billanueva
- VAR: Germán Delfino
- AVAR: Javier Uziga
19.00 River (4A) – Lanús (5B)
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
- Árbitro asistente 2: Eric Grunmann
- Cuarto árbitro: Pablo Giménez
- VAR: Gastón Monsón Brizuela
- AVAR: Iván Núñez
22.00 Instituto (1A) – Huracán (8B), en el Estadio Mario Alberto Kempes
- Árbitro: Darío Herrera
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
- Árbitro asistente 2: Diego Martin
- Cuarto árbitro: Lucas Cavallero
- VAR: Yamil Possi
- AVAR: Walter Ferreyra
Lunes 23 de noviembre
17.00 Gimnasia (3B) – Newell’s (6A)
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
- Árbitro asistente 2: Hugo Páez
- Cuarto árbitro: Jorge Broggi
- VAR: Sebastián Habib
- AVAR: Laura Fortunato
Miércoles 25 de noviembre
21.00 Boca (2A) – Ind. Rivadavia Mza. (7B)
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
- Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
- Cuarto árbitro: Juan Pafundi
- VAR: José Carreras
- AVAR: Wenceslao Meneses