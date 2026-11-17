Daniel Oldrá, director deportivo de Godoy Cruz, que acaba de conseguir el regreso a Primera, analizó el desafío que afronta Colón en el Reducido.

Godoy Cruz ya consiguió el objetivo de volver a Primera División y Daniel Oldrá, uno de los referentes de su estructura deportiva, puso la mirada en el camino que todavía debe recorrer Colón. En diálogo con Estadio 9, por LT9 (AM 1150), el director deportivo del Tomba no dudó cuando le preguntaron por el candidato al segundo ascenso: «Por lo que significa, para mí es Colón ».

El manager del equipo mendocino también reveló que fue contactado para dirigir al Sabalero el año pasado , cuando se encontraba en Instituto. Sin embargo, explicó que su vocación está más ligada a la búsqueda y selección de futbolistas, una tarea que considera su pasión.

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Al analizar la situación de Colón, Oldrá pidió paciencia y continuidad en los procesos. Reconoció que la dimensión institucional y la exigencia de su gente representan una presión importante, pero advirtió que los cambios constantes de entrenadores dificultan la construcción de un proyecto. "En Argentina el único proyecto que sigue es ganar", resumió.

Desde su experiencia en la Primera Nacional, además, dejó una definición contundente sobre la categoría: "La B Nacional es mucho más brava que Primera". Para Oldrá, las canchas, las condiciones de juego y la paridad entre los equipos convierten al torneo en una competencia especialmente exigente.

El deseo de Oldrá para Colón

El director deportivo también repasó la recuperación de Godoy Cruz, que logró el ascenso después de una gran remontada. Destacó la llegada de los refuerzos en mitad de temporada y el trabajo de Pablo De Muner, y ubicó el triunfo agónico ante Almirante Brown como el momento en el que empezó a creer que el objetivo estaba cerca.

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Finalmente, Oldrá expresó su deseo de que Santa Fe vuelva a tener otro representante en la máxima categoría: "Ojalá que puedan volver a tener otro equipo ahí en Primera División lo más rápido posible". Una frase que sintetizó su reconocimiento a Colón y la expectativa por el desafío que tiene por delante en el Reducido.