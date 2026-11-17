El 28 de noviembre, en Montevideo, se definirá el campeón de la Copa Libertadores 2026, en el duelo entre Estudiantes y Palmeiras.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó la designación de la terna arbitral para la final de la Copa Libertadores que se disputará entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras de Brasil, en Montevideo.

La Comisión de Árbitros dio a conocer la nómina de jueces para la definición del campeón del máximo torneo internacional a nivel de clubes de Sudamérica en 2026, que se disputará el 28 de noviembre en el estadio Centenario, en Uruguay, donde el árbitro principal será el venezolano Jesús Valenzuela y el encargado de asistir desde el VAR será su compatriota Juan Soto.

Los antecedentes de Valenzuela en la previa de Estudiantes vs Palmeiras

En lo que va del año, Valenzuela dirigió siete veces a Palmeiras, que consiguió seis victorias, un empate y ninguna derrota con 14 goles a favor y 2 en contra. En cambio, a Estudiantes lo dirigió cinco veces: dos triunfos, dos igualdades y uno perdido, con dos goles a favor y uno en contra.

El juez principal ya sabe lo que es dirigir una final entre un equipo argentino y uno brasileño. Lo hizo en la vuelta de la definición de la Recopa Sudamericana 2025 entre Racing y Botafogo , lo que fue victoria de la Academia por 2-0 (4-0 global).

Sin embargo, tiene un polémico antecedente dirigiendo a un equipo argentino. En el encuentro entre Boca y Fortaleza, en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2024, no cobró un penal sobre Edinson Cavani.