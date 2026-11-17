Antes de la goleada de Brasil frente a Singapur, el brasileño le respondió al entrenador de la Verdeamarela tras la derrota ante Japón.

Romario volvió a cuestionar a Carlo Ancelotti y le exigió que deje su cargo como entrenador de la Selección de Brasil, luego del cruce que protagonizaron por las críticas al rendimiento del equipo. El campeón del mundo en 1994 defendió su trayectoria con la Verdeamarela y aseguró que el italiano todavía no consiguió aportar algo nuevo al fútbol brasileño.

En la previa de la goleada 7-0 frente a Singapur, apuntó con el actual DT en sus redes sociales: "Quiero decirle a Ancelotti lo siguiente: hablo mucho porque, cuando se trata de la selección, tengo trayectoria, peso y autoridad para hablar", expresó el exfutbolista. Además, recordó su paso por el seleccionado y sostuvo: "Vestí esa camiseta durante muchos años y estoy seguro de que fui uno de los que ayudaron a que la Verdeamarela fuera respetada en todo el mundo".

Si bien reconoció los antecedentes del entrenador italiano en el fútbol europeo, mantuvo sus cuestionamientos sobre el trabajo que realiza en Brasil. "Ancelotti, seguís teniendo mi respeto por lo que hiciste en los clubes por los que pasaste", manifestó, antes de volver a apuntar contra el rendimiento del equipo.

"No aportaste nada nuevo a nuestro fútbol. Lo voy a repetir: ¡pedí irte! Encontraremos otro entrenador que hará un trabajo mejor que el tuyo". Incluso, dirigió sus críticas hacia la conducción de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF): "Te lo digo en la cara, sin mandar mensajes, incluso al presidente de la CBF, que ya debería haberte despedido".

El enfrentamiento comenzó después de la derrota por 3-2 ante Japón. Tras ese resultado, el histórico delantero había reclamado la salida del técnico, quien respondió a sus declaraciones durante una conferencia de prensa. Sin embargo, Romario decidió retomar la discusión con un mensaje publicado en sus redes sociales.

Por su parte, Ancelotti respondió que Romario tenía derecho a expresarse, aunque cuestionó la forma en la que lo hacía: "Dio su opinión y es un derecho de todos, que pueden decir mentiras, verdades o tonterías. La verdad es que habla mucho y es su derecho". Además, reconoció que Brasil todavía necesita mejorar para recuperar su competitividad.