El domingo se desarrollará la cuarta fecha del Torneo Apertura, con el duelo entre Regatas y Colón, dos de los tres punteros e invictos que tiene el Promocional.
La máxima atracción de la fecha en el Promocional estará en el Tribu Mocoretá
El domingo se desarrollará la fecha4 del Torneo Apertura en el Promocional, con el duelo entre Regatas y Colón, dos de los tres punteros e invictos
Por Ovación
27 de marzo 2026 · 15:22hs
TORNEO APERTURA PROMOCIONAL - FECHA 4
DOMINGO 29 DE MARZO
20.00 Atlético Franck vs. Unión y Progreso B
20.00 Alianza (ST) vs. Alumni (LP)
20.00 Kimberley vs. Central Rincón
20.00 Regatas (SF) vs. Colón (SF)
20.00 Unión y Progreso A vs. Santa Rosa
20.00 Colón (SJ) vs. Atlético Arroyo Leyes
TABLA DE POSICIONES
Kimberley, Regatas (SF) y Colón (SF) 6 (3-0); Atlético Franck 5 (2-1); Unión y Progreso A 4 (2-0); Alumni y Santa Rosa 4 (1-2); Alianza 3 (1-1); Central Rincón y Colón (SJ) 3 (0-3); Unión y Progres B y Atlético Arroyo Leyes 2 (0-2)