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La máxima atracción de la fecha en el Promocional estará en el Tribu Mocoretá

El domingo se desarrollará la fecha4 del Torneo Apertura en el Promocional, con el duelo entre Regatas y Colón, dos de los tres punteros e invictos

Ovación

Por Ovación

27 de marzo 2026 · 15:22hs
La máxima atracción de la fecha en el Promocional estará en el Tribu Mocoretá

El domingo se desarrollará la cuarta fecha del Torneo Apertura, con el duelo entre Regatas y Colón, dos de los tres punteros e invictos que tiene el Promocional.

TORNEO APERTURA PROMOCIONAL - FECHA 4

DOMINGO 29 DE MARZO

20.00 Atlético Franck vs. Unión y Progreso B

20.00 Alianza (ST) vs. Alumni (LP)

20.00 Kimberley vs. Central Rincón

20.00 Regatas (SF) vs. Colón (SF)

20.00 Unión y Progreso A vs. Santa Rosa

20.00 Colón (SJ) vs. Atlético Arroyo Leyes

TABLA DE POSICIONES

Kimberley, Regatas (SF) y Colón (SF) 6 (3-0); Atlético Franck 5 (2-1); Unión y Progreso A 4 (2-0); Alumni y Santa Rosa 4 (1-2); Alianza 3 (1-1); Central Rincón y Colón (SJ) 3 (0-3); Unión y Progres B y Atlético Arroyo Leyes 2 (0-2)

Promocional Regatas Colón
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