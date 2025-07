La MLS sancionó a Lionel Messi por faltar al All-Star Game

La MLS confirmó la sanción para Lionel Messi y Jordi Alba, futbolistas de I nter Miami , por no participar en el All-Star Game, el tradicional evento que enfrenta a las figuras de la liga con las de México. Como consecuencia, ambos se perderán el próximo partido ante FC Cincinnati de este sábado.

La MLS fue contundente en su comunicado oficial:

“Jordi Alba y Lionel Messi de Inter Miami no estarán disponibles para el partido contra FC Cincinnati el sábado, 26 de julio, debido a su ausencia en el MLS All-Star Game de esta semana. De acuerdo a las reglas de la liga, cualquier jugador que no participe en el Juego de Estrellas sin previa aprobación de la liga no es elegible para competir en el próximo partido de su club".