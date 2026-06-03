Regatas consiguió su primera victoria en la Liga de Honor

Ante un duro rival y en condición de visitante, Regatas de Santa Fe venció a Náutico Sportivo Avellaneda por la fecha 3 de la Liga de Honor Masculina de waterpolo.

En un año que se presenta como todo un desafío, por diferentes razones; un plantel remozado, con jugadores que vienen de las inferiores, y renovación en el cuerpo técnico, Regatas de Santa Fe consiguió su primera victoria en la Liga de Honor de waterpolo. En el sur provincial, el conjunto lagunero se impuso por 16 a 13.

Ahora se viene un fin de semana con fecha doble, uno en casa y el otro en el Parque de la Independencia. Aunque cuesta, sin dudas este es el camino. En la escuadra lagunera se destacaron las actuaciones de Mateo Freyre y de Juan Fernández.

Regatas se impuso a Náutico en Rosario

Por la fecha 3 de la Liga de Honor de waterpolo viajó a Rosario en busca de su primera victoria en el certamen ya que el comienzo no había sido el ideal. La escuadra lagunera que tiene como entrenadores a Ovidio López y Eduardo Bonomo, se impuso a Náutico Sportivo Avellaneda de Rosario por 16 a 13, con Mateo Freyre como el MVP, además de haber sido junto a Juan Fernández los goleadores, con cuatro conquistas cada uno.

Los santafesinos habían arrancado la competencia federal con una derrota de local frente a River Plate por 12 a 11, con tres goles de Juan Fernández como máximo anotador, y posteriormente, en un cotejo peleado hasta último segundo, en Avellaneda, Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires se impuso por 16 a 15, con cinco tantos de Juan Fernández. El goleador de dicho cotejo y MVP, fue Carlos Camnasio, quien consiguió anotar 7 goles.

Ante Náutico en Rosario, cumplió un buen desempeño, algo incómodo pero con un resultado lógico. El conjunto lagunero continúa por la senda de intentar aplicar cosas nuevas, que si bien no se terminaron de plasmarse en resultados en las dos primeras presentaciones, si lo hicieron en la tercera, que fue la vencida, y eso permite tener la expectativa de que con trabajo y paciencia los objetivos se cumplen.

Ahora, Regatas de Santa Fe tendrá un fin de semana con un doble desafío. En el natatorio Pedro Consuegra, el sábado 6, a las 18, se medirá con Independiente, y el domingo 7, en un adelantado correspondiente a la cuarta fecha, en las piscina ubicada en el Parque de la Independencia, los santafesinos visitarán a Provincial de Rosario.

Además de la victoria de Regatas sobre Náutico en Rosario, en la sede Jorge Newbery, se produjo la victoria de Gimnasia de Buenos Aires sobre Independiente por 18 a 10 manteniendo el invicto, siendo elegido Carlos Camnasio el MVP con seis goles. Por su parte, en Provincial de Rosario, Combinado Beta superó a River Plate por 12 a 11, con Santiago Abal como MVP, y Tejeiro goleador con seis conquistas.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires 9; Provincial, River Plate y Gimnasia de Rosario 6; Regatas de Santa Fe, Náutico Avellaneda de Rosario y Combinado Nacional 3; Independiente 0.

Síntesis: Náutico Avellaneda 13-Regatas de Santa Fe 16

Náutico Avellaneda: Patricio Perricone, Santiago Perricone, Fernando Céspedes, Ezequiel Pujol, Joaquín Cisiano, Martín Sucre, Francisco Urrutia, Lorenzo Moretti, Salvatore Mocciario, Franco De Marchi, Juan Ignacio Lumia, Tadeo Petrocelli, Bautista Martin, Nahuel Rodríguez. DT: Leandro Manzini.

Regatas de Santa Fe: Martín Del Rosso, Octavio Molinas, Mateo Freyre, Facundo Ramb, Agustín Trossero, Lucas Picatto, Mateo López, Valentino Abelenda, Estanislao Molinas, Matías Picatto, Juan Fernández, Matías Brigada, Nicolás Villamayor y Santiago López. DT: Eduardo Bonomo.

Goles:

CNSA: Mocciaro (4), Petrocelli (4), Demarchi (3), Urrutia (1) y Rodríguez (1).

CRSF: Mateo Freyre (4), Juan Fernández (4), Lautaro Picatto (2), Abelenda (2), Mateo Picatto (2), Trossero (1), Brigada (1).

Cancha: Náutico Sportivo Avellaneda de Rosario.

Árbitros: Mirco Silva y Germán Mollier.