La NBA dice presente en Navidad con cuatro partidos

La NBA dirá presente en esta Navidad cuando los New York Knicks y los Cleveland Cavaliers se enfrenten en el Madison Square Garden. Habrá cuatro partidos

24 de diciembre 2025 · 14:27hs
La NBA dice presente en Navidad con cuatro partidos

La NBA dirá presente en esta Navidad ya que se disputarán cuatro partidos a lo largo del día. La actividad comenzará este jueves, a las 14, cuando los New York Knicks y los Cleveland Cavaliers se enfrenten en el Madison Square Garden de Nueva York.

Los Knicks protagonizan una buena temporada, ya que marchan segundos en la Conferencia Este, mientras que los Cavaliers se encuentran en el séptimo lugar.

Unas horas más tarde, a las 16:30, será el turno del último campeón de la NBA, Oklahoma City Thunder, que recibirá a San Antonio Spurs, en un encuentro donde se enfrentarán el primero y el segundo de la Conferencia Oeste.

El tercer encuentro será a las 19, entre Golden State Warriors y Dallas Mavericks, que podría ser clave por el ingreso a los playoffs.

Finalmente, a las 22, Los Angeles Lakers de LeBron James recibirán en su estadio a Houston Rockets, con el objetivo de acercarse a las primeras posiciones.

Los Lakers, que vienen de caer perder en sus últimas dos presentaciones, están cuartos en la Conferencia Oeste, mientras que los Rockets se ubican en el sexto lugar.

El cronograma de esta Navidad en la NBA

New York Knicks – Cleveland Cavaliers a las 14

Oklahoma City Thunder – San Antonio Spurs a las 16:30

Golden State Warriors – Dallas Mavericks a las 19

Los Angeles Lakers – Houston Rockets a las 22

