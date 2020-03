La NBA suspendió su actividad y se confirmó el coronavirus de Rudy Gobert

La NBA, organización del básquet profesional de los Estados Unidos, anunció este miércoles la suspensión "por tiempo indefinido" de la temporada 2019-2020, luego de conocerse que el partido Oklahoma City-Utah Jazz no pudo disputarse, debido a que un jugador presentó "síntomas de la enfermedad" en el calentamiento precompetitivo.

Sin individualizarlo, el organismo indicó que "un jugador de Utah Jazz entregó resultado positivo" en un examen de Coronavirus (COVID -19). Ese jugador es el pivote francés Rudy Gobert.

El interno del seleccionado galo, inclusive, bromeó durante la previa del encuentro, acerca de los efectos que podía traer aparejada la pandemia que se desató en el mundo y comprometió a los periodistas que lo interpelaban en una rueda de prensa: tocó todos los grabadores y micrófonos que exhibían los representantes del periodismo.

Rudy Gobert mocked Coronavirus by touching all the mics