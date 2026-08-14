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Servicios municipales previstos para el feriado del lunes 17 de agosto

Por el feriado nacional en conmemoración del paso a la inmortalidad del General José de San Martín, se modificará el funcionamiento de servicios municipales

14 de agosto 2026 · 09:52hs
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Así funcionarán los servicios municipales este fin de semana largo  

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Así funcionarán los servicios municipales este fin de semana largo

 

Con motivo del feriado nacional del lunes 17 de agosto, en conmemoración del 176.º aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín, la Municipalidad de Santa Fe informa el funcionamiento de los principales servicios y dependencias municipales durante esa jornada.

Palacio de la Municipalidad y oficinas de Distrito

  • El lunes no habrá atención al público en el Palacio Municipal, ubicado en Salta 2951, ni en las oficinas de Distrito.
  • El Sistema de Atención Ciudadana (SAC) funcionará con guardias mínimas a través del 0800 777 5000.

Recolección de residuos

Las empresas Cliba y Urbafé prestarán el servicio de recolección de residuos con normalidad, respetando los horarios y recorridos habituales en toda la ciudad.

Cabe recordar que, de acuerdo con el cronograma vigente, el lunes corresponde disponer los residuos secos.

En tanto, permanecerán cerrados durante el feriado los Eco Puntos, Todavía Sirve y la Estación Verde de Colastiné.

Colectivos, bicicletas y Seom

  • El servicio de transporte público de pasajeros por colectivos funcionará con la frecuencia correspondiente a los días domingos.
  • El sistema de bicicletas públicas Las Bicis estará disponible en su horario habitual, de 6.30 a 21.
  • Por su parte, el Sistema de Estacionamiento Medido (Seom) no estará operativo durante el lunes 17 y retomará su funcionamiento habitual el martes 18, desde las 7.

Cementerio Municipal

  • El Cementerio Municipal permanecerá abierto para visitas de 8 a 15.
  • En tanto, los servicios fúnebres e inhumaciones se realizarán de 7.30 a 11.30.

Imusa

Las tres sedes del Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa) permanecerán cerradas durante el feriado.

Tribunal de Faltas y Corralón Municipal

El Tribunal de Faltas, ubicado en San Luis 3078, funcionará de 8 a 16.

El Corralón Municipal contará con guardias mínimas durante la jornada.

Mercado Norte

El Mercado Norte, ubicado en Santiago del Estero 3166, abrirá sus puertas el lunes de 9 a 13 y retomará sus horarios habituales a partir del martes 18.

Mercado Norte.

Mercado Norte.

Centros de informes turísticos

Los centros de información turística funcionarán con un esquema especial.

La oficina ubicada en la Terminal de Ómnibus y la correspondiente al Puerto de Santa Fe atenderán de 13 a 18.

En tanto, permanecerán cerradas durante el feriado las oficinas del Casco Sur y El Vagón.

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