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El Changuito Exequiel Zeballos, encaminado a salir de Boca

Avanza la negociación con Celta por el atacante luego de llegar a un número que parece convencer a todos. ¿Lo cierran en las próximas horas?

13 de agosto 2026 · 22:15hs
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El Changuito Zeballos se iría de Boca y su destino sería el Celta de Vigo.

El Changuito Zeballos se iría de Boca y su destino sería el Celta de Vigo.

La salida de Exequiel Zeballos de Boca rumbo a Celta de Vigo se encuentra muy encaminada y todo indica que antes del fin de semana podría cerrarse la operación.

El Changuito Zeballos será transferido

Hasta ahora, el principal obstáculo para el éxito de la operación era nada más ni nada menos que la cifra. La primera oferta del conjunto español había sido de casi seis millones de dólares por la totalidad de la ficha, pero desde La Ribera respondieron con una contraoferta: ocho millones.

Loe europeos, atentos a que su mercado se extiende hasta fin de mes, no se achicaron y habrían ofertado los siete millones que, diría la lógica, haría llegar a buen puerto la negociación. Al parecer, el optimismo reina en ambos bandos y las próximas horas serán claves para precipitar la venta.

Si bien el monto puede sonar escaso al lado de los 10 millones por los que casi se va a Napoli, lo cierto es que esa opción quedó descartada por asuntos de Fair Play financiero y, con un jugador que queda libre en diciembre, los tiempos apremian pese a la buena voluntad que vienen mostrando desde su entorno.

Hasta ahora, el principal obstáculo para el éxito de la operación era nada más ni nada menos que la cifra. La primera oferta del conjunto español había sido de casi seis millones de dólares por la totalidad de la ficha, pero desde La Ribera respondieron con una contraoferta: ocho millones.

Loe europeos, atentos a que su mercado se extiende hasta fin de mes, no se achicaron y habrían ofertado los siete millones que, diría la lógica, haría llegar a buen puerto la negociación. Al parecer, el optimismo reina en ambos bandos y las próximas horas serán claves para precipitar la venta.

Si bien el monto puede sonar escaso al lado de los 10 millones por los que casi se va a Napoli, lo cierto es que esa opción quedó descartada por asuntos de Fair Play financiero y, con un jugador que queda libre en diciembre, los tiempos apremian pese a la buena voluntad que vienen mostrando desde su entorno.

Exequiel Zeballos Boca Celta de Vigo
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