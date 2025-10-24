Uno Santa Fe | Ovación | Colapinto

La picante frase de Colapinto ante la comparación con Reutemann

A Franco Colapinto le preguntaron de nuevo por su adelantamiento a Gasly en Austin y, ante la referencia a Reutemann en 1981, el joven piloto fue contundente

24 de octubre 2025 · 12:49hs
Franco Colapinto soltó una polémica frase en referencia a un hecho que en 1981 vivió Carlos Reutemann.

La maniobra de adelantamiento de Franco Colapinto sobre Pierre Gasly en Austin, en contra de las órdenes del equipo, sigue generando revuelo. Esta vez, en la previa del Gran Premio de México, al argentino lo consultaron sobre el tema y realizaron una comparación con Carlos Reutemann y una situación similar en 1981, algo a lo que el pilarense respondió con contundencia: "La historia no la escriben los cobardes".

La picante y polémica frase de Colapinto

Al piloto de Alpine le preguntaron si acaso conocía la historia del Lole, cuando en el Gran Premio de Brasil de 1981, cuando el santafesino desobedeció una orden de Williams de dejar ganar a su compañero de equipo, Alan Jones. Aquella vez, al ver el famoso cartel con la orden de "Jones-Reut", el argentino hizo caso omiso a la misma, no dejó pasar al australiano, ganó la carrera y fue el inicio de un fuerte conflicto con su equipo, que terminaría con su subcampeonato mundial, a un punto de Nelson Piquet y sin apoyo de su compañero ni la escudería británica.

La comparación, claro, giró en torno al adelantamiento de Colapinto sobre Gasly en la última carrera, a pesar que desde el equipo le pidieron que respeten las posiciones. Así, el pilarense fue claro y contundente: "Al Lole lo tengo como un gran ídolo, conozco la historia. No me comparo con él, son situaciones diferentes. La historia no la escriben los cobardes".

Lo cierto es que la maniobra le valió una reprimenda por parte de Steve Nielsen, jefe de equipo de la escudería francesa, pero la situación no pasó más allá de un reto. Ahora, con cinco fechas por delante en el campeonato, Colapinto buscará sumar sus primeros puntos y confirmar su asiento de cara a la temporada 2026, algo que todavía no está asegurado, pero parece inevitable.

