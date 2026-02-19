Uno Santa Fe | Ovación | José Luis Chilavert

La polémica frase de Chilavert tras el escándalo Vinicius-Prestianni

El exarquero paraguayo José Luis Chilavert soltó repudiables frases contra Vinícius y Mbappé, para intentar defender al delantero argentino

19 de febrero 2026 · 09:49hs
El exarquero paraguayo, José Luis Chilavert, volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras realizar declaraciones polémicas sobre la fuerte acusación de racismo que involucró al juvenil argentino Gianluca Prestianni, al brasileño Vinícius Júnior y al francés Kylian Mbappé.

En diálogo con Radio Rivadavia, el ex capitán de la selección paraguaya expresó su respaldo al futbolista albiceleste y cuestionó el comportamiento del delantero del Real Madrid. “Yo me solidarizo con Prestianni porque Vinicius es el primero que va e insulta a todos y le dice ‘cagón’”, afirmó, al referirse al incidente que se volvió viral recientemente en redes en el duelo de Champions League que enfrentó al elenco merengue y al Benfica.

Sin embargo, sus declaraciones generaron mayor controversia cuando apuntó contra Mbappé, quien aseguró que Prestianni “debía ser expulsado” del campeonato europeo de mayor prestigio. Chilavert cuestionó al delantero francés por sus posturas públicas y lanzó comentarios sobre su vida privada: “¿Qué puede hablar Mbappé? Habla de valores y todo eso… y vive con un travesti, no es normal”, expresó y desató la polémica en redes sociales.

El ex arquero, conocido por sus opiniones contundentes, suele intervenir en temas de actualidad futbolística y política, y, lejos de quedarse al margen de lo ocurrido cuando fue consultado por el lamentable episodio, sus dichos volvieron a provocar repercusión en el ámbito deportivo.

Ante la réplica de uno de los comunicadores que integraban la mesa, quien sostuvo que “los tiempos cambiaron”, el guardameta paraguayo multicampeón con Vélez fue por más y aseveró: “no es normal que un hombre viva con un travesti, para eso que viva con una mujer. Lo mejor que uno puede tener al lado es una mujer“, lo que derivó en el repudio de varios usuarios en la plataforma X.

