Se viene la última etapa de Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Ovación

18 de febrero 2026 · 21:58hs
La Maratón Santa Fe-Coronda de Aficionados vive la última fecha de su primera edición, con protagonistas que ya son parte de esta nueva historia. Solistas y equipos que se animaron a desafiar al río, al tiempo y a sus propios límite, dejando su huella en cada brazada. Llega el final de una primera edición, y el comienzo de un tradición que llegó para quedarse.

Luego del rotundo éxito de las dos primeras jornadas, la Maratón Acuática Santa Fe–Coronda para nadadores aficionados tendrá su tercera y última ventana el próximo sábado 21 de febrero, consolidando una primera edición histórica que ya forma parte del calendario internacional de aguas abiertas.

En esta oportunidad serán 65 nadadores los que dirán presente: 21 en la categoría individual y 11 equipos integrados por cuatro nadadores cada uno, quienes intentarán cumplir el sueño de unir Santa Fe con Coronda en una travesía que replica el espíritu de la tradicional maratón, pero en formato de desafío personal y colectivo.

Tal como ocurrió en las dos primeras ventanas, la prueba comenzará a las 8 de la mañana desde el parador Fortress Piedras Blancas, ubicado en la costanera este de la ciudad de Santa Fe, y tendrá su llegada en la costanera de la ciudad de Coronda, frente al palco oficial. El recorrido será el mismo de las ventanas anteriores, con una distancia aproximada de 48 kilómetros, y sin paso por el Vado ni por la ciudad de Santo Tomé.

La modalidad del evento contempla un tiempo máximo de 10 horas para completar el recorrido. Cada nadador contará con su embarcación guía obligatoria y el acompañamiento de lanchas de control y apoyo dispuestas por la organización, en un dispositivo especialmente diseñado para garantizar la seguridad de todos los participantes.

Las dos primeras ventanas, disputadas el 29 de noviembre y el 6 de diciembre, marcaron un hecho sin precedentes en la historia de la natación de aguas abiertas. Con más de 160 nadadores participando entre ambas jornadas y la totalidad de los participantes arribando dentro del tiempo límite, el evento superó ampliamente las expectativas iniciales, confirmando el prestigio internacional de “La más linda del mundo” y su capacidad de convocar a nadadores de distintos puntos del país y del exterior.

La tercera ventana cerrará así una primera edición que reunió a deportistas de 14 provincias argentinas y 7 países, consolidando a este formato como una experiencia única de superación personal, donde el principal objetivo no es la competencia sino cumplir el sueño de tocar el pontón de llegada.

La ciudad de Coronda volverá a ser el epicentro del momento más emotivo de la jornada, con la llegada de los nadadores y la ceremonia de entrega de medallas finisher, en un marco que reunirá a familiares, amigos y público en general para acompañar a quienes se animaron a escribir su propia historia en las aguas del río.

