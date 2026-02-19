Uno Santa Fe | Policiales | Villa Gobernador Gálvez

Villa Gobernador Gálvez: tres aprehendidos tras un tiroteo entre vendedores de droga; secuestraron armas de guerra y cocaína

Sucedió al anochecer del miércoles. Un mujer y dos hombres fueron aprehendidos por oficiales de la Policía de Acción Táctica PAT

Juan Trento

Por Juan Trento

19 de febrero 2026 · 12:45hs
Las armas y la droga secuestrada en Villa Gobernador Gálvez

Los detenidos por el tiroteo entre vendedores de drogas en Villa Gobernador Gálvez

Este miércoles, cuando caía la noche, vecinos de calle Comandante Espora al 59, en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, denunciaron un intenso tiroteo protagonizado por presuntos vendedores de droga de la zona.

Hasta el lugar llegaron oficiales de la Policía de Acción Táctica (PAT), quienes dialogaron con los vecinos e ingresaron a un pasillo interno desde donde se escuchaban los disparos. Al advertir la presencia policial, los sospechosos intentaron escapar en distintas direcciones, pero la rápida llegada de refuerzos les cerró las posibles vías de fuga.

Como resultado del operativo fueron aprehendidas tres personas, entre ellas un hombre con pedido de captura activo. Además, los efectivos secuestraron tres armas de guerra cargadas, hallaron vainas servidas calibre 9 milímetros en el piso y, dentro de una habitación de la precaria vivienda, encontraron tres bolsas con cocaína, sustancia que fue confirmada posteriormente mediante narcotest. También fue incautado un teléfono celular.

Denuncia

El llamado desesperado de los vecinos a la central de emergencias 911 fue directo: “Se están tiroteando los que venden drogas. Que venga la Policía”.

Un operador comisionó al recurso más cercano. Cuatro oficiales de la PAT, distribuidos en dos patrulleros, arribaron desde distintos sectores con el objetivo de realizar un operativo de atenazamiento para evitar fugas.

Los uniformados ingresaron por un pasillo y sorprendieron a los sospechosos, quienes fueron reducidos y obligados a tirarse al piso con las manos y piernas extendidas. Cerca de ellos, sobre una mesa, quedaron tres pistolas calibre 9 milímetros, junto a las bolsas que contenían la sustancia estupefaciente.

Los aprehendidos fueron identificados como C. M. S., de 41 años; M. D. S., de 39; y M. E. R., de 34, este último con pedido de captura por infracción a la Ley de Drogas emitido por la Justicia federal.

Ante el hallazgo de los estupefacientes, fueron convocados agentes antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes realizaron el narcotest en presencia de testigos, confirmando que se trataba de cocaína.

Delitos imputados

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional II y al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, quien dispuso que los tres aprehendidos continúen privados de su libertad.

Se les formó causa como presuntos autores de los delitos de tenencia ilegítima de armas y municiones de guerra e infracción a la Ley Provincial de Microtráfico N° 14.239.

