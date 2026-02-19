Uno Santa Fe | Ovación | boxeo

El boxeo vuelve a vibrar con una gran velada en Esperanza

Con la organización de la escuela de boxeo Un Round Más, en el Club Sportivo del Norte habrá un festival con una pelea profesional y varias de aficionados

19 de febrero 2026
El legendario Mars vuelve a pelear en el Club Sportivo del Norte de Esperanza.

El boxeo regresa a Esperanza, la ciudad cabecera del departamento Las Colonias. Una noche para vivir el deporte en su máxima expresión. La cita es este viernes 20 de febrero, a partir de las 21, en las instalaciones del Club Sportivo del Norte, con la organización de la escuela de boxeo Un Round Más, con una pelea profesional y varias de aficionados.

Atractiva convocatoria en la ciudad de Esperanza

Este viernes 20, en el Club Sportivo del Norte, ubicado en Rivadavia y Alem, de la ciudad de Esperanza, organizado por la escuela de boxeo Un Round Más, se anuncia un festival con una pelea profesional, y seis combates amateurs.

La velada, que tiene como organizador a Oscar Tulo Rodríguez, en el predio ubicado en el barrio Norte de la cabecera de Las Colonias, tendrá como protagonista al local Carlos Matías Mars, quien se medirá con el oriundo de San Guillermo, Julio César Tosoratto, a cuatro rounds.

Será la vuelta del legendario Mars al ring esperancino. El púgil de 33 años, cuenta con un curriculum de 5 derrotas y un empate. En su última presentación, en noviembre del año pasado, perdió por puntos frente ante Carlos Daniel Alarcón en las instalaciones del Club Atlético y Tiro de Reconquista a seis rounds.

Vuelve el boxeo a Esperanza.

Por su parte, Tosoratto, tiene 36 años, es nacido en Morteros, provincia de Córdoba, pero está afincado en la ciudad de San Guillermo, en el departamento San Cristóbal, lleva 14 presentaciones, con una victoria, doce derrotas de las cuales tres fueron por la vía rápida, y un empate. En noviembre pasado, en el club San Lorenzo de Tostado cayó por puntos ante Alexis Lutti.

En cuanto a los combates amateurs, los cuales contarán con la fiscalización de la Asociación de Box de la provincia de Santa Fe, se medirán: Pavón del Team Toledo con Rodríguez del Chino Box, Undiner del Team Toledo con Galván del Chino Box, Ramayón del Team Toledo con Castillo del Thunder Box, Rodríguez del Chino Box lo hará con Osuna del Thunder Box, Santillán de la escuela de boxeo Un Round Más lo hará con López del King Box y Gonzalo El Fénix de la escuela de boxeo Un Round Más peleará con Michel Cassetti del Gym Patón Box.

El Roque Otrino será escenario de un gran festival

El próximo sábado 21 de febrero desde las 21.30 se viene el primer festival de la temporada en el gimnasio Roque Otrino del Club Atlético Colón. La velada organizada por Carlos Lemos, anuncia una pelea profesional, que tendrá como protagonista a Derian Benítez de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez ante Juan Bogado de la capital provincial y entrenado en el Boxing Training. También habrá diez combates amateurs. Las entradas anticipadas se pueden conseguir al 3425034425.

