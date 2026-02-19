Uno Santa Fe | Santa Fe | minutos

En apenas 25 minutos cayeron casi 50 milímetros y el temporal complicó distintos sectores de la ciudad

La lluvia alcanzó picos de hasta 130 mm/h y dejó acumulados de entre 94 y 101 milímetros en pocas horas. El municipio activó el comité de crisis y desplegó cuadrillas en toda la ciudad

19 de febrero 2026 · 12:52hs
En apenas 25 minutos cayeron casi 50 milímetros y el temporal complicó distintos sectores de la ciudad

La ciudad de Santa Fe sufrió un fuerte temporal que dejó registros excepcionales en un lapso muy breve. En apenas 25 minutos se acumularon casi 50 milímetros, con picos de intensidad de hasta 130 mm/h, una situación que generó anegamientos temporales en distintos barrios.

La Municipalidad informó que, tras las intensas precipitaciones registradas desde la madrugada de este jueves, se activó el operativo de monitoreo y asistencia en toda la ciudad. La red de estaciones meteorológicas propias midió una acumulación que fue de 94 a 101 milímetros hasta las 9:30.

El director de Gestión de Riesgo, Luis Mariano Cabal, explicó que “la intensidad de la lluvia en tan corto período de tiempo complicó algunos sectores de la ciudad” y precisó: “Son chaparrones puntuales que dificultan el escurrimiento en una ciudad con características de planicie. Sin embargo, el sistema de drenaje urbano está funcionando correctamente, tras las tareas de limpieza y mantenimiento integral de desagües realizadas durante la semana pasada”.

lluvia temporal santa fe
Copiosas lluvias en pocos minutos trajeron inconvenientes en distintos barrios de la ciudad

Copiosas lluvias en pocos minutos trajeron inconvenientes en distintos barrios de la ciudad

Bombeo

En la misma línea, el secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica, Eduardo Rudi, señaló que desde las 6:30 recorrió las estaciones de bombeo junto al intendente Juan Pablo Poletti, quien convocó al comité de crisis durante la mañana. “Todas las estaciones de bombeo están operativas, las bombas funcionando y los reservorios en la cota adecuada”, sostuvo.

El funcionario detalló que la intensidad extrema registrada en pocos minutos generó acumulación temporal de agua hasta que el sistema comenzó a escurrir hacia los reservorios y posteriormente al río Salado y a la laguna Setúbal en los sectores costeros.

Hasta el momento, el Sistema de Atención Ciudadana recibió reclamos por árboles, cables y columnas caídas, anegamientos temporales y pedidos de limpieza de bocas de tormenta y zanjas. Las cuadrillas municipales trabajan en la desobstrucción de drenajes, desagües y captaciones horizontales en distintos puntos de la ciudad.

Datos de lluvia hasta las 11:45:

• DOAE (COBEM): 102,50 mm

• Centro: 61,25 mm

• Deleg. Alto Verde: 84,75 mm

• CIC F. Zuviría: 109,50 mm

Se registró una intensidad máxima de 129,00 mm/h, en Deleg. Alto Verde a las 06:25.

minutos temporal Ciudad
Noticias relacionadas
un temporal azoto la ciudad de santa fe: cayeron cerca de 100 milimetros que provocaron anegamientos

Un temporal azotó la ciudad de Santa Fe: cayeron cerca de 100 milímetros que provocaron anegamientos

un temporal azota la ciudad de santa fe: cayeron cerca de 100 milimetros y hay barrios bajo agua

Un temporal azota la ciudad de Santa Fe: cayeron cerca de 100 milímetros y hay barrios bajo agua

Copiosas lluvias en pocos minutos trajeron inconvenientes en distintos barrios de la ciudad

Fuertes lluvias en Santa Fe: cayeron hasta 53 mm en menos de una hora y hubo ráfagas de casi 45 km/h

Temporal de lluvias en la ciudad de Santa Fe 

Temporal en Santa Fe: rige alerta naranja y ya se registraron 40 mm de lluvia en media hora

Lo último

La sesión de Diputados arrancó con un picante cruce entre una legisladora santafesina y Lilia Lemoine

La sesión de Diputados arrancó con un picante cruce entre una legisladora santafesina y Lilia Lemoine

Tests en Bahréin: Colapinto terminó sexto en la segunda sesión del día

Tests en Bahréin: Colapinto terminó sexto en la segunda sesión del día

Acueducto biprovincial: diez empresas compiten por un nuevo tramo clave que llevará agua a diez localidades

Acueducto biprovincial: diez empresas compiten por un nuevo tramo clave que llevará agua a diez localidades

Último Momento
La sesión de Diputados arrancó con un picante cruce entre una legisladora santafesina y Lilia Lemoine

La sesión de Diputados arrancó con un picante cruce entre una legisladora santafesina y Lilia Lemoine

Tests en Bahréin: Colapinto terminó sexto en la segunda sesión del día

Tests en Bahréin: Colapinto terminó sexto en la segunda sesión del día

Acueducto biprovincial: diez empresas compiten por un nuevo tramo clave que llevará agua a diez localidades

Acueducto biprovincial: diez empresas compiten por un nuevo tramo clave que llevará agua a diez localidades

Citan a indagatoria a Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino en la causa AFA por retención de impuestos y aportes

Citan a indagatoria a Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino en la causa AFA por retención de impuestos y aportes

Entre la lluvia y decisiones, Madelón piensa en los 11 de Unión para recibir a Aldosivi

Entre la lluvia y decisiones, Madelón piensa en los 11 de Unión para recibir a Aldosivi

Ovación
Todo lo que el hincha de Unión necesita conocer para el cotejo ante Aldosivi en Santa Fe

Todo lo que el hincha de Unión necesita conocer para el cotejo ante Aldosivi en Santa Fe

El plantel de Liga Argentina en Colón volvió a la cancha tras normalizarse la situación salarial

El plantel de Liga Argentina en Colón volvió a la cancha tras normalizarse la situación salarial

La Liga Nacional puso primera con victoria de Banco Provincial

La Liga Nacional puso primera con victoria de Banco Provincial

El fútbol femenino de Unión protagonizó un hecho histórico

El fútbol femenino de Unión protagonizó un hecho histórico

Tests en Bahréin: Colapinto terminó sexto en la segunda sesión del día

Tests en Bahréin: Colapinto terminó sexto en la segunda sesión del día

Policiales
La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus