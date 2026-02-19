En apenas 25 minutos cayeron casi 50 milímetros y el temporal complicó distintos sectores de la ciudad

La lluvia alcanzó picos de hasta 130 mm/h y dejó acumulados de entre 94 y 101 milímetros en pocas horas. El municipio activó el comité de crisis y desplegó cuadrillas en toda la ciudad

La ciudad de Santa Fe sufrió un fuerte temporal que dejó registros excepcionales en un lapso muy breve. En apenas 25 minutos se acumularon casi 50 milímetros , con picos de intensidad de hasta 130 mm/h , una situación que generó anegamientos temporales en distintos barrios.

La Municipalidad informó que, tras las intensas precipitaciones registradas desde la madrugada de este jueves, se activó el operativo de monitoreo y asistencia en toda la ciudad. La red de estaciones meteorológicas propias midió una acumulación que fue de 94 a 101 milímetros hasta las 9:30.

El director de Gestión de Riesgo, Luis Mariano Cabal, explicó que “la intensidad de la lluvia en tan corto período de tiempo complicó algunos sectores de la ciudad” y precisó: “Son chaparrones puntuales que dificultan el escurrimiento en una ciudad con características de planicie. Sin embargo, el sistema de drenaje urbano está funcionando correctamente, tras las tareas de limpieza y mantenimiento integral de desagües realizadas durante la semana pasada”.

lluvia temporal santa fe Copiosas lluvias en pocos minutos trajeron inconvenientes en distintos barrios de la ciudad redes sociales

Bombeo

En la misma línea, el secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica, Eduardo Rudi, señaló que desde las 6:30 recorrió las estaciones de bombeo junto al intendente Juan Pablo Poletti, quien convocó al comité de crisis durante la mañana. “Todas las estaciones de bombeo están operativas, las bombas funcionando y los reservorios en la cota adecuada”, sostuvo.

El funcionario detalló que la intensidad extrema registrada en pocos minutos generó acumulación temporal de agua hasta que el sistema comenzó a escurrir hacia los reservorios y posteriormente al río Salado y a la laguna Setúbal en los sectores costeros.

Hasta el momento, el Sistema de Atención Ciudadana recibió reclamos por árboles, cables y columnas caídas, anegamientos temporales y pedidos de limpieza de bocas de tormenta y zanjas. Las cuadrillas municipales trabajan en la desobstrucción de drenajes, desagües y captaciones horizontales en distintos puntos de la ciudad.

Datos de lluvia hasta las 11:45:

• DOAE (COBEM): 102,50 mm

• Centro: 61,25 mm

• Deleg. Alto Verde: 84,75 mm

• CIC F. Zuviría: 109,50 mm

Se registró una intensidad máxima de 129,00 mm/h, en Deleg. Alto Verde a las 06:25.