La Liga Nacional puso primera con victoria de Banco Provincial

En el Club General San Martín Pacífico de Mendoza, Banco Provincial se impuso en sets corridos a Brujas de Misiones, y Unión cayó ante San Martín de Formosa

La ciudad de Mendoza se convirtió en sede de la segunda edición de la Liga Nacional de Vóleibol Femenino (LNVF) 2026 , un torneo que reúne a 16 equipos de distintos puntos del país y que se extenderá hasta el 28 de febrero. Los dos representantes de la Asociación Santafesina, tuvieron suerte dispar en el debut, ya que Unión perdió pero Banco Provincial ganó en sets corridos. Ambos volverán a jugar en la presente jornada de jueves en tierras mendocinas.

En la jornada inaugural de la competencia nacional en tierras cuyanas, Banco Provincial se impuso con absoluta autoridad a Brujas Misiones por 3 a 0 bajo los arbitrajes de Victoria García y Ayelén Johana Buet. La victoria de la escuadra de barrio Guadalupe fue con parciales de 25-11, 25-16 y 25-15.

El conjunto que tiene como entrenador en jefe a Juan Pablo Rivero se lucieron frente a Brujas con un sólido 3 a 0 dejando los puntos a su favor en el debut y demostrando que este es solo el comienzo. Fue un gran arranque de temporada.

Las chicas santafesinas volverán este jueves a la cancha, a las 18 se medirán con Gimnasia de Tucumán. Otro desafío en el esperan dejar todo en la cancha y estar a la altura de las circunstancias. Un equipo que quedará en la historia de la institución porque es la primera vez que están jugando una competencia nacional. No es solo vóley: es la camiseta, es el esfuerzo de todos estos años, es el orgullo de representar a una entidad que es una familia.

Banco Provincial alistó a: Manuel Trevignani, María Cielo Abrego, Ana Torres, Emilia Pisan, Ana Paula Ortiz, Valentina González, Ileana Leyendeker, Candela Clebot, Valentina Carranza, Valentina Trevignani, Agostina Villagra, Sofía Yacovella, Jazmín Molli (capitán) y Joaquina Ramírez. DT: Juan Pablo Rivero.

Por su parte, Tucumán de Gimnasia venció a la selección Argentina 3 a 1, Universitario de Córdoba a Municipalidad de General San Martín 3 a 1 y Mendoza de Regatas a San José de Entre Ríos por 3 a 0. Las posiciones se encuentran así: Banco Provincial, Mendoza de Regatas, Tucumán de Gimnasia y Universitario de Córdoba 3; Municipalidad de San Martín, Selección Argentina, San José y Brujas Misiones 0.

Por su parte, por la Zona 2, en el estadio Mauricio Tano Montarulli, Unión de Santa Fe tuvo un debut adverso, ya que fue derrotado por 3 a 0 por el Club San Martín de Formosa bajo los referatos de Jesica Loaiza y Priscila Ruiz Díaz. El equipo tatengue cayó ante las formoseñas en sets corridos con parciales de 21-25, 18-25 y 23-25. El próximo compromiso de Unión será este jueves frente a Monteros Vóley de la provincia de Tucumán.

Unión de Santa Fe formó con: Catalina Colmenares (capitán), Julieta Galvan, Bianca Perotti, Lola Peña, Candela Varela, Brenda Castillo, Alejandra De Filippi, Dominique Corsaro, Valentina Riboldi, Lucila Schegtel, Dulce Fanti Romano, Gianela Albornoz, Valentina Picchi y Renata Botta. DT: Rodrigo Vera y Poli Tejedor.

También se registró la victoria de General San Martín de Mendoza sobre Ciudad de Nieva de Jujuy por 3 a 0, Gimnasia y Tiro de Salta por 3 a 2 a Monteros Vóley y Glorias Argentinas a Almafuerte por 3 a 0. Las posiciones quedaron así: Glorias Argentinas, San Martín de Formosa y San Martín Pacífico 3; Gimnasia y Tiro de Salta 2, Monteros Vóley 1; Ciudad de Nieva, Unión y Almafuerte 0.