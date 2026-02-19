Uno Santa Fe | El País | Adorni

Adorni calificó de "extorsivo" el paro de la CGT y aseguró: "Por algo la gente los odia"

El jefe de gabinete dijo que en otras administraciones, como la de Alberto Fernández, “no había paro” y sostuvo que lo que buscan es “hacerle daño a la Argentina”

19 de febrero 2026 · 13:04hs
El vocero presidencial

gentileza

El vocero presidencial, Manuel Adorni.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, calificó el paro general que lleva adelante hoy la CGT como “extorsivo” y sostuvo, en referencia a los sindicalistas, que “por algo la gente los odia”, ya que lo que buscan es “hacerle daño a la Argentina”.

No hay nada más extorsivo y contrario a la libertad que lo que están haciendo los sindicalistas”, señaló el funcionario en alusión a la medida de fuerza en rechazo de la reforma laboral, y aseveró que es un paro “perverso” porque quien quiere trabajar no puede hacerlo.

Adorni consideró que “por algo la gente los odia y tienen un 80 por ciento de imagen negativa, y es porque lo único que hacen es complicarle la vida al trabajador. No podés dialogar con gente que lo único que quiere es hacerle daño a la Argentina”, insistió en diálogo con “La casa streaming”.

Con Alberto

El jefe del Gabinete consideró “extraño” que en otros Gobierno no hubo medidas similares, y puntualizó: “sin ir más lejos en la administración de Alberto Fernández tenías 200 por ciento de inflación y casi 60 por ciento de pobres y no había paro”.

Tras señalar que “las motivaciones para que los sindicalistas se despierten son extrañas o inentendibles”, destacó que “el problema es cómo le explican al que vive de la diaria, a un vendedor ambulante que hoy no lo dejan llegar a su esquina de trabajo, y que no va a tener nada para poner arriba de la mesa”.__IP__

Adorni opinó que la adhesión al paro que mide la CGT es cuestionable, y que se trata de un asunto “bastante perverso” porque “si te cortan el medio de transporte por más que quieras ir a trabajar no podés hacerlo”.

“Los argentinos tendremos (por el paro) una pérdida de 600 millones de dólares. A ellos les parece que esa es la forma de sacar la Argentina adelante. A nosotros nos parece que no”, concluyó.

