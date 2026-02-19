Capibaras XV a la espera del debut ante Peñarol en Rosario

"Siempre está la chispita de la ansiedad" aseguró Manuel Bernstein, capitán de Capibaras XV, la franquicia litoraleña que el sábado debutará en el Súper Rugby Américas

Este fin de semana regresará el Súper Rugby Américas. El sábado 21 a partir de las 20.30 en el Hipódromo de Rosario, la franquicia litoraleña Capibaras XV se medirá con Peñarol de Montevideo bajo el control del rosarino Damián Schneider. Uno de los jugadores que saltará nuevamente a disputar este torneo es el santafesino Manuel Bernstein, quien viene de jugar en Pampas, y ahora lo hará en su región. "La chispita de la ansiedad está siempre presente" aseguró el jugador Gitano.

El Hipódromo de Rosario se vestirá de gala para recibir la primera presentación del equipo, a las 20:30, ante el tres veces campeón y defensor del título, Peñarol. El tercera línea santafesino Manuel Bernstein señaló que "estamos ansiosos, creo que es el sexto torneo que arranco y la ansiedad no cambia. Siempre está la chispita de jugar pero la semana es entera. En estos días se busca preparar el partido lo más prolijo posible. Bajar un poco y bajar la imagen de tranquilidad".

El jugador formado en CRAI expresó que "No hay que jugarse el partido antes es clave, aunque es algo que muchas veces pasa. La verdad es que estoy expectante de que va a pasar, como va a ser todo. Será el primer partido oficial, para mi va a estar buenísimo pero hay que ver con que nos encontramos el sábado".

image El tercera línea formado en CRAI es uno de los referentes de Capibaras XV.

A cerca de si pudieron ver algo del rival afirmó que "Vimos algo de Peñarol, del amistoso con Pampas. Es complicado porque fue el partido inicial. Nos guiamos con algunas cosas que vimos. Peñarol no va a cambiar su forma de jugar, pero hay que mantener la concentración. No tenemos que entrar alocados. Que no nos gane la ansiedad es importante".

"Jugamos dos amistosos, pero no es lo mismo. Por los porotos tendremos enfrente en Peñarol. Como dice mi amigo Joaco Berón, hay que salir del modo supervivencia. Eso es partido profesional, cámaras, gente, y uno por ahí se puede llegar a sentir abrumado queriendo hacer todo, o al revés, no querer hacer nada. Hay que plasmar todo lo que estuvimos trabajando en esta pretemporada" manifestó uno de los capitanes de Capibaras XV.

-¿Como está la cancha del Hipódromo?

-A la cancha la veo muy bien. No me la acordaba mucho, ya que el Mundial Juvenil fue hace bastante. Los primeros días que entrenamos en la cancha de GER, se decía que el hipódromo era un poco más dura, pero personalmente no sentí una gran diferencia. Hicimos toda la pretemporada en sintético, creo que llegamos un poco más acostumbrados al tipo de superficie. Peñarol también lo tiene así que ahí vamos a estar empatados.

image El futuro médico destacó que irá mucha gente de Santa Fe a alentarlos al Hipódromo.

-¿Viajará mucha gente a alentarlos a Rosario?

"Hay mucha gente y amigos que van a venir a alentarnos, pero también habrá otros que lo harán por el Ale Molinas a quien vamos a tener enfrente. Es un gran jugador, un muy buen medio scrum pero si, va a ser raro verlo del otro lado contra camiseta. Pero es lo que toca.

-¿Notaste algún tipo de diferencias con Pampas?

-No siento que tengamos diferencias con Pampas, que es equipo de la UAR. En redes cada uno le da su impronta, pero la verdad es que estoy sorprendido con Capibaras. Con todo lo que hay atrás, mucha gente que se está moviendo, gente que sumó al club de socios fundadores, por lo tanto, no veo diferencias entre los dos equipos.

-¿Como tomaron la decisión que no haya TMO?

-No hay TMO, no nos dieron razones. Pero nos enteramos que no habrá. Es en todos los partidos. Para mi es un retroceso. Se torna aburrido cuando van a mirar, y retroceden para decidir. Pero hay jugadas que son grises, los golpes de inconducta o situaciones de try que no sabes si no piso o si piso, si fue afuera o no, y te están por definir un partido, los árbitros dan lo mejor, pero hay veces que no llegan, no ven o no están en todos lados. Me parece que era una buena herramienta.

-¿Que sabes de CRAI, que está a punto de irse gira?

-CRAI está muy bien, tienen gira, los chicos están fascinados. Ya me acostumbré a este estilo de vida hasta junio, el club entra en pausa, y después ahí retomo con todo. Están muy contentos todos, se van ahora en dos semanas así que calculo que están afinando los últimos detalles.