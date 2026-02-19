Para reemplazar a Sampaoli, en Atlético Mineiro quieren a Eduardo Domínguez

Atlético Mineiro está interesado en contratar a Eduardo Domínguez, luego de haber despedido a Jorge Sampaoli. El club brasileño tiene en la mira al director técnico de Estudiantes, aunque hasta el momento no hubo confirmaciones sobre la existencia de algún contacto entre las partes.

El entrenador de 47 años acaba de renovar su contrato con el Pincha hasta finales de 2027 y parece difícil su salida, más que nada por estar en medio de la competencia. El conjunto platense se impuso en dos partidos y empató los tres restantes en el Torneo Apertura y ganó su compromiso por Copa Argentina.

El gran objetivo de Estudiantes estará puesto en la Copa Libertadores, lo que también motiva a Eduardo Domínguez en continuar en el club. Del otro lado, Atlético Mineiro jugará la Sudamericana y no tuvo un buen arranque en el Brasileirao, donde registró dos empates y una derrota.

La salida de Sampaoli se dio el jueves pasado y hasta el momento no hubo novedades sobre su reemplazante, a pesar de que el equipo está clasificado a las semifinales del campeonato minero. La dirigencia trabaja para encontrar la mejor alternativa y el principal objetivo es el técnico del Pincha.

A lo largo de su carrera como entrenador, Eduardo Domínguez dirigió cinco clubes: Huracán, Colón (en dos oportunidades), Nacional (Uruguay), Independiente y Estudiantes. Los siete títulos obtenidos se suman a una forma de trabajo que lo ubico entre los más destacados de la Argentina.