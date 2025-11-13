La práctica de la Selección Argentina convocó a más de 20000 hinchas

La Selección Argentina se entrenó en España previo al partido con Angola. La práctica fue presenciada por más de 20.000 hinchas

La Selección Argentina entrenó con más de 20.000 hinchas en el estadio.

La Selección argentina volvió a demostrar su magnetismo mundial. Más de 20.000 personas se acercaron al estadio Manuel Martínez Valero, en Elche, para presenciar el entrenamiento abierto del equipo de Lionel Scaloni, que ultima detalles para el amistoso del viernes ante Angola. La figura más buscada, como siempre, fue Lionel Messi, ovacionado desde el primer minuto por un público que convirtió la práctica en un verdadero evento.

El entrenamiento abierto llegó después de la tercera jornada de preparación que el plantel había completado el miércoles en tierras españolas. La actividad comenzó en el gimnasio del Fincas Resort, donde los jugadores realizaron trabajos de fuerza y activación bajo la supervisión del preparador físico Luis Martín.

Luego, el grupo se trasladó al campo de entrenamiento para continuar con ejercicios de elongación y coordinación, antes de pasar a la parte más futbolística de la sesión. Allí, Scaloni dispuso movimientos tácticos de 11 contra 11 durante unos quince minutos, con especial énfasis en la salida limpia desde el fondo y la circulación rápida de la pelota.

Más tarde, el cuerpo técnico organizó un bloque de jugadas con pelota parada, a favor y en contra, y el entrenamiento culminó con un ensayo formal de fútbol entre los distintos grupos.

El entrenamiento de este jueves, abierto al público, sirvió como conexión directa entre la Selección y los miles de hinchas que agotaron las entradas para ver de cerca a los campeones del mundo. El clima fue festivo, con tribunas repletas, banderas argentinas por todo el estadio y un recibimiento a la altura de lo que genera el equipo en cualquier parte del mundo.

Asimismo, vale destacar que antes del inicio del entrenamiento, Lionel Messi protagonizó un momento especial: recibió una camiseta del Elche con el número 10 de manos de Cristian Bragarnik, accionista del club español. El gesto fue celebrado por los hinchas presentes, que reaccionaron con una fuerte ovación para el capitán argentino.

Con el amistoso ante Angola como última prueba antes del sorteo del Mundial 2026, la Scaloneta cerrará su estadía en España envuelta en una muestra más de apoyo masivo. Una señal clara: la Selección sigue moviendo multitudes.

La probable formación de la Selección Argentina

Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso o Nicolás Paz; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.