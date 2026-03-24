La Preselección Femenina U17 de la ASB comenzó su preparación rumbo al Provincial

La preselección femenina U17 se entrenó de cara al Provincial 2016, que tendrá lugar en Venado Tuerto, el 25 y 26 de abril.

En el gimnasio Malvinas Argentinas, la Preselección Femenina U17 de la Asociación Santafesina de Básquetbol puso en marcha este martes su proceso de trabajo con la mirada enfocada en el Provincial 2026.

El certamen se disputará el 25 y 26 de abril en la ciudad de Venado Tuerto, por lo que el cuerpo técnico ya comenzó a delinear la preparación de un grupo que buscará ser protagonista en la competencia.

Cómo fue el trabajo de la preselección femenina U17

La jornada inicial contó con la presencia de las autoridades de la ASB. El presidente Andrés Dentesano y el vicepresidente Horacio Sosa fueron los encargados de brindar la bienvenida al plantel, en un encuentro que también tuvo la participación de Marcela Bisso como colaboradora del proceso.

En lo deportivo, el equipo estará dirigido por Lautaro Pereyra, quien tendrá como asistentes a Valentina Bonini y Esteban Richotti. La preparación física, en tanto, estará bajo la órbita de Martina Díaz.

La actividad continuará esta semana con un nuevo entrenamiento programado para el jueves 26 desde las 13, nuevamente en el gimnasio Malvinas Argentinas, donde el seleccionado juvenil seguirá ajustando detalles de cara a su primer gran objetivo del año.