Uno Santa Fe | Ovación | Car Show

La primera del año del Nuevo Car Show será en San Jorge

El inicio de la temporada 2026 del Nuevo Car Show está cada vez más cerca. El 6, 7 y 8 de marzo el centro-oeste santafesino vibrará con el Gran Premio Ciudad de San Jorge

Ovación

Por Ovación

24 de febrero 2026 · 09:59hs
Juan Pablo Pellegrino

Juan Pablo Pellegrino, intendente de San Jorge, confirmó la llegada del Nuevo Car Show al departamento San Martín.

La cuenta regresiva está en marcha. El próximo 6, 7 y 8 de marzo, el Nuevo Car Show pondrá primera en el calendario 2026 con el Gran Premio Ciudad de San Jorge, en el tradicional trazado del Autódromo Parque de la Velocidad.

En la previa de lo que será un fin de semana cargado de actividad y expectativa, el intendente de la ciudad, Juan Pablo Pellegrino, destacó la trascendencia del evento tanto en lo deportivo como en lo institucional y económico. “Sabemos de la importancia del Nuevo Car Show como categoría, pero también de lo relevante que es su llegada a nuestra ciudad”, expresó el mandatario local.

Impacto deportivo y económico en la región

La apertura de temporada no solo representa el arranque de un nuevo campeonato, sino también un movimiento estratégico para la ciudad. Hotelería, gastronomía, comercios y servicios se ven directamente beneficiados por la convocatoria que genera la categoría.

“Acompañar estos grandes eventos es clave para nosotros, porque es una forma de poner la mirada en San Jorge para muchísima gente y, a su vez, generar una oportunidad inmejorable de motorizar la economía desde tantos aspectos como sea posible”, subrayó Pellegrino.

La llegada del parque automotor, equipos, pilotos y público de distintos puntos de la región posiciona a San Jorge como epicentro del automovilismo de la región en el inicio del año.

Una ciudad que se prepara para recibir al público

Desde el municipio confirmaron que habrá un trabajo coordinado para garantizar que el evento se desarrolle con normalidad y que la experiencia para el público sea completa, tanto dentro como fuera del autódromo. “Los esperamos para vivir la emoción en la pista y para que todo su público llegue a nuestra hermosa localidad. Mucha gente trabajará para que el disfrute sea total”, concluyó el intendente.

A su vez, la categoría abrirá nuevamente las puertas a los emprendedores locales, brindando un espacio destacado dentro del sector de boxes durante todo el fin de semana, tal como sucedió en las visitas anteriores. En dicho espacio se encontrarán distintos productos y servicios ofrecidos desde San Jorge para todo el país, con la posibilidad de llevarlos directamente desde el autódromo a cada uno de los puntos de origen de los numerosos visitantes con los que cuenta el evento.

Con respaldo institucional y un escenario históricamente convocante, el Gran Premio Ciudad de San Jorge promete ser el punto de partida ideal para una temporada 2026 que asoma con grandes expectativas en cada una de las divisionales del Nuevo Car Show.

Car Show San Jorge 2026
Noticias relacionadas
la afa, bajo la lupa judicial por premios, retenciones y contratos de la seleccion argentina

La AFA, bajo la lupa judicial por premios, retenciones y contratos de la Selección Argentina

atletico de madrid sello su pase a los octavos de final de la champions league al golear a brujas

Atlético de Madrid selló su pase a los octavos de final de la Champions League al golear a Brujas

la seleccion argentina volvio al trabajo con vistas a los partidos contra uruguay y panama

La Selección Argentina volvió al trabajo con vistas a los partidos contra Uruguay y Panamá

roman burruchaga se despidio del chile open en la primera ronda

Román Burruchaga se despidió del Chile Open en la primera ronda

Lo último

Cayeron con un chaleco antibalas y una escopeta tras una persecución en barrio Los Troncos

Cayeron con un chaleco antibalas y una escopeta tras una persecución en barrio Los Troncos

Platense y Defensa empataron en un partido donde los arqueros fueron figuras

Platense y Defensa empataron en un partido donde los arqueros fueron figuras

Provincia puso en duda el funcionamiento de las concesiones que impulsa Nación sobre rutas que atraviesan Santa Fe

Provincia puso en duda el funcionamiento de las concesiones que impulsa Nación sobre rutas que atraviesan Santa Fe

Último Momento
Cayeron con un chaleco antibalas y una escopeta tras una persecución en barrio Los Troncos

Cayeron con un chaleco antibalas y una escopeta tras una persecución en barrio Los Troncos

Platense y Defensa empataron en un partido donde los arqueros fueron figuras

Platense y Defensa empataron en un partido donde los arqueros fueron figuras

Provincia puso en duda el funcionamiento de las concesiones que impulsa Nación sobre rutas que atraviesan Santa Fe

Provincia puso en duda el funcionamiento de las concesiones que impulsa Nación sobre rutas que atraviesan Santa Fe

Colón también ratificó su compromiso con la AFA

Colón también ratificó "su compromiso" con la AFA

La AFA, bajo la lupa judicial por premios, retenciones y contratos de la Selección Argentina

La AFA, bajo la lupa judicial por premios, retenciones y contratos de la Selección Argentina

Ovación
Bronca generalizada en los hinchas por el respaldo de Unión a la gestión de AFA

Bronca generalizada en los hinchas por el respaldo de Unión a la gestión de AFA

Crece la expectativa: Colón prepara el estreno de su nueva camiseta

Crece la expectativa: Colón prepara el estreno de su nueva camiseta

El presidente de Unión, Luis Spahn, criticó al gobierno nacional

El presidente de Unión, Luis Spahn, criticó al gobierno nacional

¿Cómo seguirá el camino de Colón luego del parate de la primera semana de marzo?

¿Cómo seguirá el camino de Colón luego del parate de la primera semana de marzo?

El respaldo de Unión al presidente de AFA Claudio Tapia

El respaldo de Unión al presidente de AFA Claudio Tapia

Policiales
Dos jóvenes murieron en un choque fatal en la ruta 1 en Arroyo Leyes

Dos jóvenes murieron en un choque fatal en la ruta 1 en Arroyo Leyes

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Escenario
Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe