La primera del año del Nuevo Car Show será en San Jorge

El inicio de la temporada 2026 del Nuevo Car Show está cada vez más cerca. El 6, 7 y 8 de marzo el centro-oeste santafesino vibrará con el Gran Premio Ciudad de San Jorge

La cuenta regresiva está en marcha. El próximo 6, 7 y 8 de marzo, el Nuevo Car Show pondrá primera en el calendario 2026 con el Gran Premio Ciudad de San Jorge , en el tradicional trazado del Autódromo Parque de la Velocidad.

En la previa de lo que será un fin de semana cargado de actividad y expectativa, el intendente de la ciudad, Juan Pablo Pellegrino, destacó la trascendencia del evento tanto en lo deportivo como en lo institucional y económico. “Sabemos de la importancia del Nuevo Car Show como categoría, pero también de lo relevante que es su llegada a nuestra ciudad”, expresó el mandatario local.

Impacto deportivo y económico en la región

La apertura de temporada no solo representa el arranque de un nuevo campeonato, sino también un movimiento estratégico para la ciudad. Hotelería, gastronomía, comercios y servicios se ven directamente beneficiados por la convocatoria que genera la categoría.

“Acompañar estos grandes eventos es clave para nosotros, porque es una forma de poner la mirada en San Jorge para muchísima gente y, a su vez, generar una oportunidad inmejorable de motorizar la economía desde tantos aspectos como sea posible”, subrayó Pellegrino.

La llegada del parque automotor, equipos, pilotos y público de distintos puntos de la región posiciona a San Jorge como epicentro del automovilismo de la región en el inicio del año.

Una ciudad que se prepara para recibir al público

Desde el municipio confirmaron que habrá un trabajo coordinado para garantizar que el evento se desarrolle con normalidad y que la experiencia para el público sea completa, tanto dentro como fuera del autódromo. “Los esperamos para vivir la emoción en la pista y para que todo su público llegue a nuestra hermosa localidad. Mucha gente trabajará para que el disfrute sea total”, concluyó el intendente.

A su vez, la categoría abrirá nuevamente las puertas a los emprendedores locales, brindando un espacio destacado dentro del sector de boxes durante todo el fin de semana, tal como sucedió en las visitas anteriores. En dicho espacio se encontrarán distintos productos y servicios ofrecidos desde San Jorge para todo el país, con la posibilidad de llevarlos directamente desde el autódromo a cada uno de los puntos de origen de los numerosos visitantes con los que cuenta el evento.

Con respaldo institucional y un escenario históricamente convocante, el Gran Premio Ciudad de San Jorge promete ser el punto de partida ideal para una temporada 2026 que asoma con grandes expectativas en cada una de las divisionales del Nuevo Car Show.