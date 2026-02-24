Uno Santa Fe | Policiales | baleado

Hallaron a un hombre baleado cerca del peaje de Sauce Viejo y buscan a un camionero

La víctima tiene 26 años fue baleado esta madrugada en el kilómetro 143 de la autopista Santa Fe–Rosario. Buscan a un camionero como presunto autor del disparo

Juan Trento

Por Juan Trento

24 de febrero 2026 · 11:34hs
Las cabinas de peaje en Sauce Viejo

gentileza

Las cabinas de peaje en Sauce Viejo

Esta madrugada de martes, minutos antes de las tres, en el kilómetro 143, acceso a la ciudad de Sauce Viejo por la autopista Santa Fe–Rosario, un policía que se encontraba de guardia fue alertado sobre detonaciones de arma de fuego y la presencia de un hombre herido tendido sobre el pavimento, mientras un camionero se alejaba del lugar.

El efectivo corrió hacia el sitio y constató que había un hombre baleado en la cintura, quien fue identificado como Pablo Guanca, de 26 años. Posteriormente, fue asistido por una médica del SIES 107 y trasladado al hospital Cullen.

Le practicaron las curaciones correspondientes, quedó internado en observación y no corre peligro de muerte. En tanto, buscan a un camionero señalado como el presunto agresor.

Baleado

El policía dio aviso mediante el handy a los operadores de la Central de Emergencias 911, que enviaron una ambulancia del SIES 107. Minutos después, la médica constató un impacto de bala en la cintura, le realizó las primeras curaciones y dispuso el inmediato traslado de Guanca al hospital Cullen de Santa Fe.

En el nosocomio fue recibido por el equipo de Emergentología, donde le practicaron nuevas curaciones, lo dejaron internado en observación y confirmaron que su vida no corre riesgo.

Cámaras y búsqueda del camionero

El efectivo informó que la cabina de peaje del kilómetro 143 cuenta con cámaras de videovigilancia en funcionamiento, por lo que se presume que quedaron registradas tanto la chapa patente como las características del camión desde el cual se habría efectuado el disparo.

La novedad fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez informó al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación.

El fiscal ordenó la elaboración de un informe médico sobre el estado de salud del herido y el secuestro de las imágenes de las cámaras del peaje, con el objetivo de establecer el tipo y la patente del camión para identificar y localizar al camionero, sobre quien recae la presunción de haber efectuado el disparo que hirió a Guanca.

• LEER MÁS: Balearon a un joven en el asentamiento irregular del kilómetro 14 de la Ruta Nacional 168, en el ex Atracadero de la Balsa

baleado peaje Sauce Viejo camionero
Noticias relacionadas
Cayeron con un chaleco antibalas y una escopeta tras una persecución en barrio Los Troncos

Cayeron con un chaleco antibalas y una escopeta tras una persecución en barrio Los Troncos

Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

cayo en barrio las flores uno de los profugos mas buscados por narcotrafico: jorge alberto el turu mendieta

Cayó en barrio Las Flores uno de los prófugos más buscados por narcotráfico: Jorge Alberto "El Turu" Mendieta

dos jovenes murieron en un choque fatal en la ruta 1 en arroyo leyes

Dos jóvenes murieron en un choque fatal en la ruta 1 en Arroyo Leyes

Lo último

Cayeron con un chaleco antibalas y una escopeta tras una persecución en barrio Los Troncos

Cayeron con un chaleco antibalas y una escopeta tras una persecución en barrio Los Troncos

Platense y Defensa empataron en un partido donde los arqueros fueron figuras

Platense y Defensa empataron en un partido donde los arqueros fueron figuras

Provincia puso en duda el funcionamiento de las concesiones que impulsa Nación sobre rutas que atraviesan Santa Fe

Provincia puso en duda el funcionamiento de las concesiones que impulsa Nación sobre rutas que atraviesan Santa Fe

Último Momento
Cayeron con un chaleco antibalas y una escopeta tras una persecución en barrio Los Troncos

Cayeron con un chaleco antibalas y una escopeta tras una persecución en barrio Los Troncos

Platense y Defensa empataron en un partido donde los arqueros fueron figuras

Platense y Defensa empataron en un partido donde los arqueros fueron figuras

Provincia puso en duda el funcionamiento de las concesiones que impulsa Nación sobre rutas que atraviesan Santa Fe

Provincia puso en duda el funcionamiento de las concesiones que impulsa Nación sobre rutas que atraviesan Santa Fe

Colón también ratificó su compromiso con la AFA

Colón también ratificó "su compromiso" con la AFA

La AFA, bajo la lupa judicial por premios, retenciones y contratos de la Selección Argentina

La AFA, bajo la lupa judicial por premios, retenciones y contratos de la Selección Argentina

Ovación
Bronca generalizada en los hinchas por el respaldo de Unión a la gestión de AFA

Bronca generalizada en los hinchas por el respaldo de Unión a la gestión de AFA

Crece la expectativa: Colón prepara el estreno de su nueva camiseta

Crece la expectativa: Colón prepara el estreno de su nueva camiseta

El presidente de Unión, Luis Spahn, criticó al gobierno nacional

El presidente de Unión, Luis Spahn, criticó al gobierno nacional

¿Cómo seguirá el camino de Colón luego del parate de la primera semana de marzo?

¿Cómo seguirá el camino de Colón luego del parate de la primera semana de marzo?

El respaldo de Unión al presidente de AFA Claudio Tapia

El respaldo de Unión al presidente de AFA Claudio Tapia

Policiales
Dos jóvenes murieron en un choque fatal en la ruta 1 en Arroyo Leyes

Dos jóvenes murieron en un choque fatal en la ruta 1 en Arroyo Leyes

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Escenario
Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe