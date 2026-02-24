Hallaron a un hombre baleado cerca del peaje de Sauce Viejo y buscan a un camionero

La víctima tiene 26 años fue baleado esta madrugada en el kilómetro 143 de la autopista Santa Fe–Rosario. Buscan a un camionero como presunto autor del disparo

Esta madrugada de martes , minutos antes de las tres, en el kilómetro 143 , acceso a la ciudad de Sauce Viejo por la autopista Santa Fe–Rosario , un policía que se encontraba de guardia fue alertado sobre detonaciones de arma de fuego y la presencia de un hombre herido tendido sobre el pavimento , mientras un camionero se alejaba del lugar .

El efectivo corrió hacia el sitio y constató que había un hombre baleado en la cintura , quien fue identificado como Pablo Guanca, de 26 años . Posteriormente, fue asistido por una médica del SIES 107 y trasladado al hospital Cullen .

Le practicaron las curaciones correspondientes, quedó internado en observación y no corre peligro de muerte. En tanto, buscan a un camionero señalado como el presunto agresor.

Baleado

El policía dio aviso mediante el handy a los operadores de la Central de Emergencias 911, que enviaron una ambulancia del SIES 107. Minutos después, la médica constató un impacto de bala en la cintura, le realizó las primeras curaciones y dispuso el inmediato traslado de Guanca al hospital Cullen de Santa Fe.

En el nosocomio fue recibido por el equipo de Emergentología, donde le practicaron nuevas curaciones, lo dejaron internado en observación y confirmaron que su vida no corre riesgo.

Cámaras y búsqueda del camionero

El efectivo informó que la cabina de peaje del kilómetro 143 cuenta con cámaras de videovigilancia en funcionamiento, por lo que se presume que quedaron registradas tanto la chapa patente como las características del camión desde el cual se habría efectuado el disparo.

La novedad fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez informó al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación.

El fiscal ordenó la elaboración de un informe médico sobre el estado de salud del herido y el secuestro de las imágenes de las cámaras del peaje, con el objetivo de establecer el tipo y la patente del camión para identificar y localizar al camionero, sobre quien recae la presunción de haber efectuado el disparo que hirió a Guanca.

