La Salle Jobson se consagró campeón en reserva del Clausura Chijí Serenotti

En el predio Nery Pumpido, La Salle Jobson y Colón igualaron 0 a 0, pero en los penales el Colegial se impuso 4 a 1 y se coronó campeón del Clausura en reserva de Liga Santafesina

5 de diciembre 2025 · 08:22hs
fotos gentileza Javier Desimone.

En una noche calurosa, en el predio Nery Pumpido, ubicado en el límite comunal con Monte Vera, llegó a su término el campeonato de la División Reserva: La Salle Jobson y Colón igualaron en el tiempo reglamentario y todo se definió desde el punto penal, serie que selló Esquivel a favor de los de Cabaña Leiva pinchando la pelota. Los de Cabaña Leiva se impusieron 4 a 1 en la definición por penales, tras haber igualado 0 a 0 en el período reglamentario.

La Salle Jobson campeón en reserva del Clausura

En el juego decisivo de los Playoffs del Clausura Norberto Serenotti se enfrentaron justamente el 1 y el 2 de las posiciones de la Zona 2 de la Fase Regular, Colón y La Salle, respectivamente.

Por un lado la escuadra del barrio Centenario llegaba a este choque tras derrotar en Semifinales a Nacional por 2 a 1 y en Cuartos de Final a La Perla del Oeste por 3 a 0, hace dos semanas.

Los Lasallanos al igual que el Negro no disputaron la Primera Fase por haber sido los mejores de su zona. En la ronda anterior el elenco de Sebastián Servín venció por penales a Cosmos y en Cuartos debió trabajar para superar a Sportivo Guadalupe 2 a 1.

En la tarde noche de este jueves se vivió un gran marco de público y, aunque el juego no pagó con goles, el trámite sí estuvo a la altura con situaciones en los arcos, fricción y mucha intensidad por parte de ambos equipos pero sobre todas las cosas manteniendo la expectativa hasta el final.

image
El Sabalero había igualado 0 a 0 con el Colegial pero en los penales fue superado.

Y el desenlace no pudo haber sido de otra manera: A penales. Allí el golero albiazul Joaquín Gutiérrez se calzó el traje de figura y contuvo dos ejecuciones que hicieron estallar a su parcialidad, mientras que Eduardo Esquivel anotó el 4 a 1 definitivo amagando a fundirle la valla a Francisco González y pinchando sutilmente la pelota hacia el otro caño.

La Salle Jobson lo que no pudo conseguir en los 90 lo logró en los penales, tanto en Semis como en esta Final, y de ese modo se consagró campeón del torneo Clausura Norberto Chijí Serenotti de la División Reserva, quedándose con el título que ostentaba Unión de la primera mitad del año.

Síntesis

La Salle 0 (4)-Colón 0 (1)

La Salle Jobson: Joaquín Gutiérrez; Mateo Basilio, Tomás Capitani, Agustín Devic, Eduardo Esquivel, Matías Pera de Jordi, Gabriel Ríos, Juan Fiorenza, Mariano Andreoli, Guido Gutiérrez y Benjamín Maciel. DT: Sebastián Servín. Suplentes: Franco Quiroz, Andrés Mascotti, Mateo Vergara, Juan Speratti, Conrado Román, Franciso Ledesma y Santiago Verdinelli.

Colón: Francisco González; Santiago Colidio, Mauro Sánchez, Facundo Gómez, Milton Soto, Benjamín Larrosa, Mateo Lizondo, Mateo Giorza, Lorenzo Orzan, Matías Moreno y Laureano Pérez. DT: Emilio Silva. Suplentes: Danilo Martínez, Jeremías Lastra, Álvaro Issoglio, Joaquín Rodríguez, Mateo Andez, Facundo Aguirre y Nahuel Ciro.

Goles: no hubo

Definición por penales: La Salle 4-Colón 1

Árbitro: Carlos Céspedes

Cancha: predio Nery Pumpido.

La Salle Jobson campeón Clausura
