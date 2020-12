La Salle Jobson sigue haciendo los deberes como corresponde

El director técnico de La Salle Jobson manifestó que "a los chicos, en la vuelta a las prácticas, la verdad es que los noté bastante bien, sobre todo para lo que uno se podía imaginar por la inactividad de tanto tiempo. También fuimos trabajando de manera progresiva, lo fuimos llevando porque sabiendo que no vamos a tener competencia en todo el año, fuimos un espacio donde los jugadores se puedan encontrar, juntarse y moverse, porque no es lo mismo venir acá al club que ir a correr a la Costanera".

image.png El Chino Copello es uno de los jugadores más experimentados del conjunto colegial.

Patita Mazzoni también contó que "hicimos mucho de circuitos técnicos, y circuitos de pase, y ahora los últimos días ya con reducido, y otro tipo de cosas, que son muchos más entretenidas que lo se pudo realizar en los comienzos". Y en cuanto al asunto de los protocolos subrayó que "en esto yo fui muy claro, y les pedí a todos responsabilidad, sabiendo quien puede venir y quien no, sabiendo que hay que cuidarse, si tiene algún conocido que está contagiado y cuidarse. Acá nosotros lo que hacemos es tomar la fiebre, y cada uno con su botella de agua, que son las precauciones que nosotros podemos tomar. Obviamente que no usamos los vestuarios, cada uno de los chicos se sube al auto, a la bicicleta o la moto y se va".

El exmedio campista del Club Atlético Unión de Santa Fe consideró que "creo que el parate de casi seis meses o más le afectó mucho por la razón que estuvo todo el año sin hacer nada. Sabemos que los jugadores de liga se dedican a otra cosa, y entonces todos fueron quizás acomodando sus horarios y obligaciones, laborales y de estudio, a esta realidad que nos impone el coronavirus y los protocolos. Eso cambió mucho en todo el año, esperemos que el año próximo vuelva un poco a la normalidad".

"Nosotros en lo que es el 2020, no imaginamos ningún tipo de competencia, ni oficial ni amistosa. No es la idea hacer amistosos. Por eso te decía que este regreso a los entrenamientos sirvió más que nada para que los chicos vuelvan a encontrarse, con sus compañeros y con el fútbol, pero no con la intención de hacer amistosos, lo cual seguramente podremos hacer el año próximo" explicó el exdirector técnico de Santa Fe Fútbol Club y Unión de Santa Fe.

No es ningún cuento chino

Uno de los jugadores más importante y experimentado del conjunto colegial es Patricio Copello quien comentó que "estamos entrenando ya hace casi dos meses, nos quedan un par de semanas, y ya vamos a cortar por este año que ha sido complicado y diferente. La vuelta a entrenar fue con mucho entusiasmo, porque imaginate que estuvimos seis meses sin actividad, sin hacer nada, sin vernos, con algunos mucho tiempo. Se volvió con mucho entusiasmo, mucha alegría, un buen número para entrenar, y todo estuvo muy bueno".

image.png Las prácticas de La Salle Jobson se llevan a cabo en el extenso predio de Cabaña Leiva.

El Chino Copello, experimentado jugador de Liga Santafesina expresó que "los entrenamientos se hace mucho trabajo con pelota, un poco táctico, un poco físico, pero más que nada con la pelota para evitar tener contacto entre nosotros y respetar el distanciamiento. Pero fue bueno volver a entrenar, porque lo que se hacía de modo virtual, a uno que le gusta la pelota, mucho no entusiasmaba".

El volante de la escuadra colegial expresó que "pensé que la vuelta iba a encontrar la cosa no muy bien, pero no vino gente en mal estado. Viendo fútbol de primera te das cuenta que los jugadores estuvieron entrenando, no es que se dejaron estar. Igualmente, creo que va a costar un poco tener el mismo ritmo futbolístico de antes. En la cuarentena estuvimos trabajando dos meses vía zoom, todos conectados, y después el profe mandaba los trabajos, y cada uno los hacía a conciencia. No veo que por este año se juegue alguna competencia, oficial olvidate, y amistoso tampoco, y vamos a ver que arranque todo el año que viene, y ojalá que el torneo en marzo".