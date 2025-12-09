La segunda ventana de la Maratón Santa Fe-Coronda de aficionados volvió a cumplir sueños

Se completó la segunda ventana de la Maratón de Aficionados entre Santa Fe y Coronda. Los 96 competidores completaron la prueba en menos de 10 horas

Aguas Abiertas: la segunda ventana de la prueba para aficionados se realizó en tierras santafesinas.

La Santa Fe – Coronda para nadadores aficionados vivió su segunda ventana, con 96 participantes en el agua: 16 nadadores en modalidad individual y 20 equipos conformados por 4 integrantes cada uno. Recordemos que la 48° edición de la prueba internacional, en su versión tradicional, se desarrollará el próximo domingo 1° de febrero.

En la categoría individual, el primer lugar quedó en manos del santafesino de Arroyo Seco, Gonzalo Guidi (42 años), luego de una impecable travesía. El segundo puesto fue para el moscovita Konstantin Permikin, mientras que tercero arribó el sanjorjense Claudio Tisera.

En equipos, los primeros en llegar fueron Los Viejos Lobos de Mar, conformados por figuras emblemáticas: el cuádruple ganador de la tradicional Santa Fe–Coronda Claudio Plit, el mendocino Gustavo Oriozabala, junto al mexicano Lomelin y el estadounidense Morgan.

Hubo también un espacio especial para la historia: el único equipo integrado completamente por mujeres, todas santafesinas: Mercedes Monserrat, Camila Ricca (ambas corondinas), Ana Martinessi y Gabriela San Martino, quienes completaron un cruce memorable.

image Se realizó con éxito, la Maratón de Aficionados entre Santa Fe y Coronda, una de las pruebas de aguas abiertas más emblemáticas del país.

En cuanto al resto de los corondinos que participaron: Omar Cerliani en Pangolines y José Luis Tironi en Pangolines 2 (ambos equipos entrenados por Bruno Lemaire) y Valeria Lesce en Sin Aletas.

Un dato sobresaliente volvió a repetirse: los 96 nadadores llegaron dentro del tiempo máximo de 10 horas, tal como sucedió en la primera ventana. Un logro que reafirma el espíritu de superación que define a esta edición.

La segunda ventana volvió a confirmar que los aficionados encontraron en “La más linda del mundo” un escenario único para cumplir un sueño: nadar entre Santa Fe y Coronda y escribir su propia historia en el río.