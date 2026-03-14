El récord que consiguió Antonelli en el GP de China de Fórmula 1

El italiano Kimi Antonelli (Mercedes) consiguió un récord al hacer la pole en la clasificación del Gran Premio de China por la fecha 2 del campeonato de F1

El italiano Andrea Kimi Antonelli ( Mercedes) consiguió un impresionante récord al obtener la pole position en la clasificación del Gran Premio de China , correspondiente a la segunda fecha del campeonato de Fórmula 1 .

• LEER MÁS: Colapinto largará desde el puesto 12 en el GP de China de F1 y se ilusiona con los puntos

Una marcha para Antonelli en la F1

Antonelli, que comenzó la temporada con una segunda posición en el GP de Australia, se convirtió este sábado por la madrugada en el piloto más joven de la historia en conseguir una pole position, con solo 19 años y seis meses.

El récord anterior estaba en manos del alemán y cuatro veces campeón del mundo, Sebastian Vettel, quien había registrado el mejor tiempo de clasificación en el GP de Italia de 2008, cuando representaba a Toro Rosso, la segunda escudería de Red Bull.

El top 5 en esta estadística lo completan el monegasco Charles Leclerc (21 años y 5 meses), el español Fernando Alonso (21 años y 7 meses) y el neerlandés Max Verstappen (21 años y 10 meses).

Antonelli pudo reponerse luego de una carrera sprint para el olvido y consiguió la pole position gracias a su registro de 1:32,064, que le permitió sacarle 222 milésimas a su compañero de equipo en Mercedes, que es el británico George Russsell.