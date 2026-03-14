El Torneo Apertura continuará su desarrollo con una nueva ventana de competencia que se extenderá entre el martes 17 y el jueves 19, días en los que se disputará otro capítulo del certamen en las distintas divisiones.
Ya asoma la fecha 2 en ambos niveles del Apertura de la ASB
Se viene una nueva jornada del Apertura, que tendrá el estreno de Gimnasia, Colón (SF) y Sanjustino en la A1, mientras que Alumni se presentará en el ascenso
Por Ovación
La jornada tendrá como particularidad el debut de varios equipos que todavía no habían tenido acción en la temporada. En la máxima categoría será el turno de Gimnasia, Colón y Sanjustino, que comenzarán su camino en la elite del campeonato.
Por su parte, en la zona de ascenso también se producirá una presentación esperada: Alumni hará su estreno en la divisional con la ilusión de empezar a sumar y posicionarse desde las primeras fechas.
De esta manera, el Apertura continúa tomando ritmo y sumando protagonistas, en un calendario que poco a poco va completando el cuadro de partidos en cada una de sus categorías.
TORNEO APERTURA - A1 - FECHA 2
Martes 17 de marzo
21.30 CUST A vs. Alma Juniors
21.30 República del Oeste vs. Sanjustino
21.30 Unión (SF) vs. Banco Provincial
21.30 Colón (SF) vs. Gimnasia
Jueves 19 de marzo
21.30 Almagro vs. Colón (SJ)
Libre: Rivadavia Juniors
TORNEO APERTURA - A2 - FECHA 2
Miércoles 18 de marzo
22.00 UNL vs. CUST B (en Rivadavia Juniors)
Jueves 19 de marzo
21.30 Santa Rosa vs. Kimberley
21.30 Argentino vs. Centenario
21.30 Macabi vs. Regatas Coronda
21.30 El Quillá vs. Alumni (LP)
Libre: Regatas (SF)