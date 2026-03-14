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Ya asoma la fecha 2 en ambos niveles del Apertura de la ASB

Se viene una nueva jornada del Apertura, que tendrá el estreno de Gimnasia, Colón (SF) y Sanjustino en la A1, mientras que Alumni se presentará en el ascenso

Ovación

Por Ovación

14 de marzo 2026 · 17:23hs
Ya asoma la fecha 2 en ambos niveles del Apertura de la ASB

El Torneo Apertura continuará su desarrollo con una nueva ventana de competencia que se extenderá entre el martes 17 y el jueves 19, días en los que se disputará otro capítulo del certamen en las distintas divisiones.

La jornada tendrá como particularidad el debut de varios equipos que todavía no habían tenido acción en la temporada. En la máxima categoría será el turno de Gimnasia, Colón y Sanjustino, que comenzarán su camino en la elite del campeonato.

Por su parte, en la zona de ascenso también se producirá una presentación esperada: Alumni hará su estreno en la divisional con la ilusión de empezar a sumar y posicionarse desde las primeras fechas.

De esta manera, el Apertura continúa tomando ritmo y sumando protagonistas, en un calendario que poco a poco va completando el cuadro de partidos en cada una de sus categorías.

TORNEO APERTURA - A1 - FECHA 2

Martes 17 de marzo

21.30 CUST A vs. Alma Juniors

21.30 República del Oeste vs. Sanjustino

21.30 Unión (SF) vs. Banco Provincial

21.30 Colón (SF) vs. Gimnasia

Jueves 19 de marzo

21.30 Almagro vs. Colón (SJ)

Libre: Rivadavia Juniors

TORNEO APERTURA - A2 - FECHA 2

Miércoles 18 de marzo

22.00 UNL vs. CUST B (en Rivadavia Juniors)

Jueves 19 de marzo

21.30 Santa Rosa vs. Kimberley

21.30 Argentino vs. Centenario

21.30 Macabi vs. Regatas Coronda

21.30 El Quillá vs. Alumni (LP)

Libre: Regatas (SF)

Apertura Gimnasia Colón
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