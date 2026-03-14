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Colón quiere cortar la mala racha en la Liga Argentina ante Bochas

Colón visitará este sábado, desde las 21, a Bochas de Colonia Caroya en la recta final de la fase regular de la Conferencia Norte

Ovación

Por Ovación

14 de marzo 2026 · 13:36hs
Colón quiere cortar la mala racha en la Liga Argentina ante Bochas

Colón afrontará este sábado un nuevo compromiso en la Liga Argentina de Básquet con la misión de dejar atrás la racha negativa. Desde las 21 visitará a Bochas en el Estadio José Pepe Nou, en un duelo correspondiente a la recta final de la fase regular de la Conferencia Norte.

El Rojinegro llega con un récord de 9 victorias y 19 derrotas y necesita volver a sumar para recuperar confianza después del último tropiezo sufrido en Santiago del Estero.

El equipo dirigido por Leandro Spies sabe que el margen para seguir cediendo terreno es cada vez menor en el cierre de la etapa regular, por lo que el objetivo inmediato pasa por cortar la mala racha y volver a encontrar sensaciones positivas.

Más allá de la urgencia por ganar, Colón mantiene una ventaja en la pelea por la permanencia frente a Huracán Las Heras, rival directo en esa lucha dentro de la conferencia. Del otro lado estará Bochas, un rival siempre complicado en su casa y que intentará aprovechar su localía en Colonia Caroya para sumar en esta instancia decisiva del campeonato.

Colón Liga Argentina Bochas
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