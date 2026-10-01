La Selección Argentina llegó a su vigésimo triunfo consecutivo en amistosos

El combinado nacional goleó a Bolivia 4-0 y extendió su racha positiva en encuentros amistosos. El sábado jugará con Burkina Faso y el martes con Benín

La Selección Argentina alcanzó su vigésimo triunfo consecutivo en partidos amistosos internacionales tras imponerse por 4 a 0 ante Bolivia, con una racha activa durante los últimos cuatro años.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la seguidilla de encuentros de resultado favorable comenzó en junio de 2022, con un triunfo por 5-0 ante Estonia, en el que el astro Lionel Messi convirtió los cinco goles del equipo nacional.

La actual fecha FIFA continuará con un amistoso ante Burkina Faso y concluirá con un enfrentamiento ante Benín, que quedará eternamente marcado por tratarse de la despedida del “10” del fútbol de selecciones.

El seleccionado argentino se mantiene en racha positiva en partidos preparatorios desde antes de consagrarse campeón del mundo, en Qatar 2022, con una seguidilla de rivales de baja competitividad.

El listado de triunfos consecutivos comenzó ante Estonia, en una victoria por 5-0 ocurrida días después de la conquista de la Finalissima ante Italia, con un notable partido de Messi, que marcó los cinco goles argentinos.

Luego de vencer a Honduras y Jamaica en septiembre, Emiratos Árabes Unidos fue la selección a vencer en la semana previa al inicio de la Copa del Mundo de Qatar 2022, en la que la “Albiceleste” alcanzó la gloria máxima por tercera vez en su historia.

El primer amistoso posterior al Mundial fue ante Panamá, con una victoria por 2-0 que fue seguida por el triunfo más abultado del seleccionado en el listado: goleó a Curazao por 7-0 con tres tantos de Messi, mientras que Nicolás González, Enzo Fernández, Ángel Di María y Gonzalo Montiel marcaron los tantos restantes.

En 2025, tras la finalización de la Copa América 2024 en la que el combinado nacional fue bicampeón, la “Albiceleste” jugó otros tres partidos preparativos, en los que se impuso a Venezuela, Puerto Rico y Angola, para dar paso a los últimos cuatro partidos de la racha: Mauritania y Zambia, en el país, además de Honduras e Islandia, ya en Estados Unidos en la previa del último Mundial.

La racha, que se extiende durante cuatro años, también dejó un saldo muy positivo en el apartado estadístico, con 65 goles a favor del equipo argentino y apenas tres en contra, convertidos por Costa Rica, Guatemala y Mauritania.

Más allá de los 20 triunfos consecutivos, el equipo que dirige Lionel Scaloni no cae en un partido amistoso desde 2019, por lo que la racha invicta se extiende a los 28 encuentros.