Ocurrió a pocos metros de la Comisaría 8ª a última hora de la tarde de este miércoles. Los involucrados, personas en situación de calle, se atacaron con palos y piedras en plena zona comercial, y uno de ellos se refugió en una farmacia. Vecinos y comerciantes exigieron mayor presencia policial preventiva.

Violenta gresca en barrio Guadalupe: pelearon con palos a metros de la Comisaría 8ª y entraron a una farmacia

Una violenta gresca entre varias personas en situación de calle desató momentos de alta tensión y preocupación durante la noche del miércoles en la intersección de avenida General Paz y Javier de la Rosa, en el corazón del tradicional barrio Guadalupe de la ciudad de Santa Fe.

El enfrentamiento, ocurrido a escasos metros de la Comisaría 8ª, involucró corridas, agresiones con elementos contundentes y el ingreso de uno de los agresores a un local comercial para refugiarse.

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La secuencia fue registrada por transeúntes mediante teléfonos celulares y rápidamente difundida. En los videos se observa el cruce entre los involucrados en plena vía pública, mientras los clientes de los negocios cercanos buscaban resguardo ante la lluvia de objetos arrojados.

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Uno de los testigos directos fue el farmacéutico Mariano Figueroa, propietario de un negocio en esa esquina, quien relató los momentos de pánico vividos: "Utilizaron palos y se arrojaron piedras. Uno de los que peleaba ingresó corriendo a la farmacia mientras se desarrollaba el enfrentamiento, lo que generó un momento de mucha preocupación con los clientes que estaban adentro".

"Fui a la Comisaría 8ª a hacer la denuncia y estuve esperando demasiado tiempo para ser atendido. Necesitamos presencia preventiva real en la zona antes de que ocurra una tragedia", sostuvo Mariano Figueroa, comerciante de barrio Guadalupe.

Alarma en una zona con antecedentes y reclamo por la respuesta policial

El episodio reactivó el estado de alerta entre los comerciantes de la avenida por la falta de patrullaje preventivo en el horario de cierre:

Llamado al 911: la alerta a la Central de Emergencias fue realizada por Hugo Schnell, dueño de una verdulería lindera, quien en abril de 2024 había sufrido un violento asalto en su local en el que fue apuñalado y debió ser internado en el Hospital Cullen.

Malestar con la sede policial: a pesar de la cercanía con la Comisaría 8ª, los damnificados cuestionaron la demora en la atención y la falta de respuesta inmediata en la calle para disuadir la gresca.

Causa sin detenidos: hasta el momento, la Policía de Santa Fe no reportó personas aprehendidas ni identificadas por los disturbios en la vía pública.