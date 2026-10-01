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Una sorpresa sobresale en los convocados de Unión para visitar a Boca

Unión dio a conocer los convocados para el duelo de este viernes en La Bombonera y apareció un nombre que no venía siendo tenido en cuenta

Ovación

Por Ovación

1 de octubre 2026 · 21:17hs
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Por primera vez en el Torneo Clausura

Prensa Unión

Por primera vez en el Torneo Clausura, Augusto Solari estará en el banco de Unión.

El plantel de Unión completó este jueves su última práctica en Santa Fe y posteriormente emprendió viaje hacia Capital Federal para esperar el partido de este viernes ante Boca, desde las 21.30, en La Bombonera por la fecha 11 de la Zona A del Clausura.

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Como es habitual, Leonardo Madelón no confirmó la formación, pero sí dio a conocer la lista de convocados y allí apareció una novedad que no pasó inadvertida: Augusto Solari fue incluido por primera vez después de no haber sido considerado en todo el torneo.

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El entrenador tomó nota de lo que mostró el volante durante los entrenamientos y también en los amistosos que disputó el plantel. Su rendimiento terminó convenciendo a Madelón, que decidió volver a abrirle la puerta para un partido de máxima exigencia. La situación guarda cierta similitud con lo ocurrido meses atrás con Claudio Corvalán. En aquel momento, el defensor logró meterse nuevamente en la consideración del técnico a partir de lo que mostró puertas adentro y terminó recuperando protagonismo.

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Dentro de la nómina también aparece Ignacio Isla, uno de los juveniles que comienza a captar cada vez más la atención del cuerpo técnico. El futbolista viene sumando consideración en la estructura profesional y vuelve a formar parte de una convocatoria que tendrá como escenario nada menos que La Bombonera.

Los convocados de Unión

Unión Boca Augusto Solari
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