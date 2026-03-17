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La Selección Argentina se entrenará en el país y jugará un amistoso con Guatemala

Después de que se cancelara la Finalissima y también el amistoso frente a Qatar, la Selección Argentina jugará un amistoso el 31 de marzo ante Guatemala

17 de marzo 2026 · 12:31hs
La Selección Argentina jugará un amistoso ante Guatemala el 31 de marzo.

@Argentina

La Selección Argentina jugará un amistoso ante Guatemala el 31 de marzo.

Después de la cancelación de la Finalissima contra España, la Selección Argentina ya tiene su hoja de ruta para lo que será la penúltima fecha FIFA antes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Argentina jugará un amistoso con Guatemala

La AFA anunció este martes que el plantel campeón del mundo y bicampeón de América se reunirá a partir de este fin de semana en el predio Lionel Messi de Ezeiza y el martes 31 disputará un amistoso ante Guatemala con sede a definir.

El partido más reciente fue el 14 de noviembre del año pasado, ante Angola, en una victoria por 2 a 0 con goles de Lautaro Martínez y Lionel Messi. Previamente venció a Puerto Rico por 6 a 0 y a Venezuela por 1 a 0, en octubre, también en amistosos.

Selección Argentina Guatemala amistoso
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