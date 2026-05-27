Uno Santa Fe | Ovación | Mundial

Matías Soulé sueña con el Mundial 2026: "Siempre hay una esperanza"

El extremo de Roma, Matías Soulé, que aparece en la prelista de la Selección Argentina para el Mundial, reconoció que suena "con estar"

27 de mayo 2026 · 17:05hs
Matías Soulé sueña con el Mundial 2026: Siempre hay una esperanza

Matías Soulé se ilusiona con integrar la lista definitiva de la Selección Argentina para el Mundial 2026. El futbolista de Roma, que aparece en la prelista del entrenador Lionel Scaloni pese a no haber debutado en la Mayor, reconoció este miércoles, al llegar al país, que sueña con estar.

“Sé que es difícil, pero siempre hay una esperanza. Son muchos jugadores y hay una competencia muy grande, pero tengo esperanzas”, señaló el mediapunta de 23 años, que viene de convertir siete goles en 39 partidos durante la temporada con la Roma.

• LEER MÁS: Scaloni abrió la puerta para Agustín Giay y lo ilusiona con el Mundial 2026

Soulé estuvo en el banco de suplentes en el triunfo 3 a 0 ante Chile por las Eliminatorias, en septiembre de 2024, aunque todavía no sumó minutos oficiales con la Albiceleste: “Sería un sueño poder estar y, si no, tocará alentar como siempre”, agregó.

El exjugador de Vélez también habló sobre su temporada en Italia: “La pubalgia me dejó afuera algunos partidos, pero pude terminar jugando, que era lo que quería”.

Además, Soulé se refirió al futuro de Paulo Dybala, compañero suyo en Roma y pretendido por Boca: “No me quiere decir qué hará. Es una decisión que tiene que tomar él”.

Mundial Matías Soulé Selección Argentina
Noticias relacionadas
scaloni se reunio con tapia: enfocados y en modo mundial

Scaloni se reunió con Tapia: "Enfocados y en modo Mundial"

lamine yamal se perderia el debut de espana en el mundial 2026

Lamine Yamal se perdería el debut de España en el Mundial 2026

atento scaloni: austria presento su lista de convocados para el mundial 2026

Atento Scaloni: Austria presentó su lista de convocados para el Mundial 2026

rosario central visito a edgardo paton bauza en quito

Rosario Central visitó a Edgardo Patón Bauza en Quito

Lo último

Conmoción en San Jorge: encontraron muerto a un hombre desaparecido hace casi tres semanas

Conmoción en San Jorge: encontraron muerto a un hombre desaparecido hace casi tres semanas

Asoem denunció penal y laboralmente a Sauce Viejo y exige una multa millonaria por vicios paritarios

Asoem denunció penal y laboralmente a Sauce Viejo y exige una multa millonaria por "vicios" paritarios

Cambio de paradigma: las mascotas ya no podrán viajar en el asiento delantero y penarán el maltrato con multas de hasta $1.000.000

Cambio de paradigma: las mascotas ya no podrán viajar en el asiento delantero y penarán el maltrato con multas de hasta $1.000.000

Último Momento
Conmoción en San Jorge: encontraron muerto a un hombre desaparecido hace casi tres semanas

Conmoción en San Jorge: encontraron muerto a un hombre desaparecido hace casi tres semanas

Asoem denunció penal y laboralmente a Sauce Viejo y exige una multa millonaria por vicios paritarios

Asoem denunció penal y laboralmente a Sauce Viejo y exige una multa millonaria por "vicios" paritarios

Cambio de paradigma: las mascotas ya no podrán viajar en el asiento delantero y penarán el maltrato con multas de hasta $1.000.000

Cambio de paradigma: las mascotas ya no podrán viajar en el asiento delantero y penarán el maltrato con multas de hasta $1.000.000

Rosario Central visitó a Edgardo Patón Bauza en Quito

Rosario Central visitó a Edgardo Patón Bauza en Quito

¡Ojo Unión! Cardozo: Lo contractual dice que hasta fin de año voy estar en Belgrano

¡Ojo Unión! Cardozo: "Lo contractual dice que hasta fin de año voy estar en Belgrano"

Ovación
Unión y un escenario clave: ¿cómo es la situación contractual de todo el plantel?

Unión y un escenario clave: ¿cómo es la situación contractual de todo el plantel?

Sportivo Las Parejas le reclama a Unión por la deuda por Diego Díaz: Hay un atraso importante

Sportivo Las Parejas le reclama a Unión por la deuda por Diego Díaz: "Hay un atraso importante"

Colón acelera por Rodrigo Aliendro y sueña con otro regreso bomba

Colón acelera por Rodrigo Aliendro y sueña con otro regreso bomba

Unión, con el objetivo de retener a Nicolás Palavecino

Unión, con el objetivo de retener a Nicolás Palavecino

Bruno Amiconi, el árbitro para una parada brava de Colón ante Almirante Brown

Bruno Amiconi, el árbitro para una parada brava de Colón ante Almirante Brown

Policiales
Ruta 11: cayeron dos narcos que llevaban más de tres kilos de cocaína en una moto

Ruta 11: cayeron dos narcos que llevaban más de tres kilos de cocaína en una moto

Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Piti Fernandez en Santa Fe

Piti Fernandez en Santa Fe

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Descubrí Peek el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Descubrí "Peek" el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!