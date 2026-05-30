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Aprehendieron a tres mujeres por la venta de drogas al menudeo en el barrio El Once de San Javier

Una investigación iniciada a fines de 2025 por venta barrial de drogas culminó con la detención de tres mujeres. El cambio de domicilio de una de ellas demoró la recolección de pruebas, pero finalmente fueron aprehendidas

Juan Trento

Por Juan Trento

30 de mayo 2026 · 12:56hs
Aprehendieron a tres mujeres por la venta de drogas al menudeo en el barrio El Once de San Javier

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Aprehendieron a tres mujeres por la venta de drogas al menudeo en el barrio El Once de San Javier

Una investigación iniciada a fines de 2025 derivó este fin de semana en la aprehensión de tres mujeres, sindicadas como las principales responsables de la venta barrial de estupefacientes en el barrio El Once, de la ciudad de San Javier. El operativo incluyó el allanamiento de dos viviendas y el secuestro de 94 dosis de cocaína, una balanza electrónica y más de 2.200.000 pesos en efectivo, dinero que sería producto de la comercialización de drogas.

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Aprehendieron a tres mujeres por la venta de drogas al menudeo en el barrio El Once de San Javier

Aprehendieron a tres mujeres por la venta de drogas al menudeo en el barrio El Once de San Javier

Investigación

La pesquisa permitió identificar, en una primera etapa, a una de las mujeres como presunta responsable de la venta de dosis de estupefacientes. Con el avance de la investigación, los pesquisas detectaron un cambio de barrio en la actividad ilícita y la incorporación de otras dos mujeres a la maniobra delictiva.

Con el caudal probatorio reunido, la Justicia ordenó el allanamiento de dos inmuebles, donde los oficiales hallaron los elementos que confirmaron la actividad investigada: dosis de cocaína fraccionadas, dinero en efectivo y distintos elementos utilizados para el fraccionamiento y acondicionamiento de la droga para su venta.

Delitos imputados

La novedad fue informada a la Jefatura de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I, que dio intervención al fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Marcelo Lipowy. El funcionario judicial dispuso que las tres mujeres permanecieran aprehendidas, fueran trasladadas a Medicina Legal para su revisión física y evaluación de su estado de salud, y posteriormente identificadas formalmente.

Respecto de dos de ellas, ordenó la formación de causa como presuntas autoras del delito de comercialización de estupefacientes, mientras que la tercera quedó imputada por su participación en la misma actividad ilícita. Los cargos fueron encuadrados en la Ley Provincial de Microtráfico N.º 14.239.

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